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Уелският актьор Матю Рис постави рекорд на наградите "Еми"

Той стана първият, спечелил две статуетки за главна роля в една вечер

Днес, 08:02
Матю Рис
ЕПА/БГНЕС
Матю Рис

"Заливът на вдовицата" и актьорът Матю Рис триумфираха на 78-ата церемония по връчването на наградите "Еми". Тя се проведе тази нощ в Peacock Theater в Лос Анджелис, а водеща бе Маришка Харгитай. 

Уелският актьор Матю Рис влезе в историята на наградите "Еми", като стана първият човек, спечелил две награди за главна роля в една вечер. Той бе отличен на престижната церемония в САЩ за ролите си и в Widow's Bay, и в психологическия трилър The Beast In Me ("Звярът в мен").

"Заливът на вдовицата" на Apple TV, в който Рис играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, обитаван от духове, спечели 14 отличия. С това и той подобри рекорда за комедиен сериал, поставен година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън "Студиото", също продукция на Apple. Кейт О'Флин и Стивън Рут също печелиха актьорски награди за ролите си в хитовата поредица.

Поредицата за болничния живот "Спешни случаи в Питсбърг", която бе с най-много номинации тази година - 25, отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал, а Ноа Уайли взе наградата за най-добър актьор в съответния жанр. Но това останаха и единствените му статуетки за вечерта.

Риа Сийхорн спечели първата си награда "Еми" за главна женска роля в драматичен сериал за "Плурибус" (Pluribus). При комедийните сериали Жан Смарт бе отличена за пети пореден път за ролята си в "Хитринки" (Hacks), но това беше и единствената награда за този сериал на основната церемония.

"Любов в повече в Сейнт Луис" (DTF St. Louis) бе обявен за най-добър сериал с ограничен брой серии, а Сали Фийлд спечели наградата за главна женска роля в сериал или филм за Remarkably Bright Creatures. В категорията за риалити предаване бе отличен "Предателите" (The Traitors), а вечерното шоу The Late Show with Stephen Colbert спечели наградата за вариететно предаване. Хуманитарната награда "Боб Хоуп" бе присъдена на Майкъл Дж. Фокс.

Сали Фийлд отдаде почит на Доли Партън, която почина миналия месец. Убитият Роб Райнър, който по-рано бе удостоен посмъртно с награда "Еми" за най-добър гост-актьор в комедиен сериал за ролята си в "Мечката", бе почетен от своята приятелка и колежка от сериала Джейми Лий Къртис.

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