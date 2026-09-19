Почина унгарска блус легенда от "Плешивото куче"

Унгарската блус и рок легенда Дéак "Бил" Гюла почина внезапно на 77 години. Преди това той премина операция, която бе обявена за успешна. Кончината му, оповестена от семейството в социалните медии вчера, предизвика реакции на цялата музикална и културна общност в Унгария.

Деак бе титулуван "Краля на унгарския блус".

Роден е на 8 ноември 1948 г. в работническия квартал на Будапеща Кьобаня. Като дете се увлича от футбола и тренира усилено, за да стане професионален играч. На 11 години губи единия си крак след контузия на терена и лекарска грешка. През 60-те се обръща към музиката. След любителските години първата му банда е "Сириус", а най-важната стъпка прави през 1970-а, когато се присъединява към "Хобо блус бенд". Той остава в групата шест години, от 1979 до 1985 г., и тъкмо по това време се превръща в звезда не само в страната си, но и в целия Източен блок.

През 1981 г. играе главната роля във филма за групата "Плешивото куче". Макар филмът да не е забранен, саундтракът му не е допуснат за публикуване от цензурата в комунистическа Унгария. Лентата доби особена популярност в Източния блок през 80-те като пример за бунтарство, непокорство и вик за свобода.

През 1983 г. Гюла изпълнява главната роля в рокоперата "Крал Ищван". През 1987 г. формира собствената си група "Деак Бил блус бенд", с която изнася концерти в Унгария и чужбина.

"Хобо блус бенд" и Деак Бил, като самостоятелен изпълнител, имат многобройни съвместни проекти с Васко Кръпката, който неведнъж е признавал, че създаването на неговата група "Подуене блус бенд", както и песента "Кучето от крайния квартал" са вдъхновени именно от "Плешивото куче".

"Плешивото куче" остава една от най-популярните песни от Хобо, която можеше да се чуе и през 2006 г. в зала 1 на НДК, където групата изнесе безплатен концерт, посветен на 50-годишнината от Унгарската революция.