Джон Малкович стана най-добър актьор на кинофестивала във Венеция

ЕРА/БГНЕС Джон Малкович беше във Венеция за премиерата на филма, но за награждаването вече бе на друга снимачна площадка някъде по света...

Джон Малкович бе удостоен с наградата купа „Волпи“ за най-добра мъжка роля преди броени минути по веме на закриващата церемония на Международния кинофестивал във Венеция. Холивудският ас бе премиран за представянето си в новия филм на Мартин Макдона „Див кон девет“ (Wild Horse Nine), което според специалистите го издига като водещ претендент и за награда „Оскар“. Малкович е бил два пъти номиниран за американската академична филмова награда, но досега не я е печелил. Актьорът с хърватски корени не присъстваше лично на финалната вечер на Мострата във Венеция, тъй като вече е на снимки за нов филм другаде, но изпрати видео послание, в което се извинява за отсъствието си и благодари на директора на фестивала Алберто Барбера, че е селектирал лентата за конкурса, на Мартин Макдона – за отличните сценарий и режисура, и особено на екранния си партньор Сам Рокуел. В „Див кон девет“ двамата актьори са застаряващи агенти на ЦРУ, чиито подмолни действия се свързват с преврата в Чили през 1973-а, свалил президента социалист Салвадор Алиенде.

Матилд Арсел пък получи наградата за най-добра актриса за изпълнението си в психологическия трилър Woman Unknown („Непозната жена“) на датската режисьорка с египетски корени Мей ел-Туки. Там тя играе детегледачка и прислужница в Дания след Втората световна война, която крие опасна тайна. Филмът е единственият в конкурсната програма, режисиран самостоятелно от жена, отбелязва "Дедлайн".

Именно "Непозната жена" на Мей ел-Туки спечели голямата наградата „Златен лъв" за най-добър филм от 83-ото издание на кинофестивала във Венеция. Носителката на приза бе обявена от председателката на журито - режисьорката и актриса Маги Джиленхол. За отличието „Златен лъв" се конкурираха 21 заглавия.

Призът „Сребърен лъв" за най-добра режисура получи руският режисьор дисидент Иля Крижановски за филма си Dau - копродукция на Германия, Франция и Швеция. Той посвети наградата на Украйна, на украинския народ, който се бие за свободата си, и на мира. А също и на майка си, родена в Украйна непосредствено преди идването на нацистите там, и на баща си, които смята за съавтори на филма.

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на филма Possible Love ("Възможна любов") на южнокорейския режисьор Лий Чан-дон.

Специалната награда на журито отиде при израелската продукция Naza - единствения документален филм в тазгодишната основна конкурсна програма във Венеция, посветен на геноцида в Газа и осъждащ систематичното избиване на цивилното население там. Филмът бе посрещнат топло и дълго бе аплодиран на крака след премиерата. Режисьори са Ювал Абрахам и Рейчъл Сзор.

За най-добър актьор в съпътстващата секция „Хоризонти“ на фестивала бе определен Рикардо Скамарчо, познат от десетки италиански филми в последните години, включително като главния герой от „Сянката на Караваджо“ на режисьора Микеле Плачидо. Скамарчо бе награден за изпълнението си във филма „Синовете на маймуната“, на който е и продуцент. В него е в ролята на баща на дете инвалид. Той благодари на режисьора Томазо Ландучи, посвети наградата на всички бащи и символично я сподели с младия си колега от лентата Андреа Аджо, който според него също заслужава най-висока оценка. Ландучи и съавторът му Дамиано Фемферт взеха и отличието за най-добър сценарий в секцията. Наградата за женска роля в "Хоризонти" бе отредена за иранската актриса Лала Марзбан от иранския филм "Морагеб", чиято героиня мечтае за кариера на модел извън страната, но е спряна от тираничния си баща. Тя посвети наградата си на всички жени в Иран, които по думите ѝ плащат много висока цена за смелостта и мечтите си. Наградата за най-добър филм в тази секция беше присъдена на Diana in the Loop („Диана в кръга“) на Ан Сирот и Рафаел Балбони. Филмът разказва за млада жена, която решава да отмъсти за изнасилването на майка си, извършено три години преди нейното раждане.

В предишните дни на фестивала награди получиха още холивудският актьор Джордж Клуни и 93-годишната американска актриса Елън Бърстин. Те бяха удостоени с почетни отличия "Златен лъв" за цялостна кариера.