Филми за Путин и Газа са в програмата на Венецианския фестивал

Плеяда от звезди - от Джулия Робъртс до Джордж Клуни, и творби, които обещават да разтърсят зрителите, са в програмата на започващия днес 82-ри филмов фестивал във Венеция - най-старият и един от водещите в света. Тази година отбелязва и завръщането на американците Гюс Ван Сант и Катрин Бигълоу, които не са снимали нищо от години, и на южнокорееца Пак Чан-ук след 20-годишно отсъствие от фестивала.

21 филма ще се съревновават за най-високото фестивално отличие - "Златен лъв".

Две ленти се очаква да отразят най-актуалните събития - "Магьосника от Кремъл" на французина Оливие Асаяс, в който Джуд Лоу изпълнява ролята на Владимир Путин; и "Гласът на Хинд Раджаб" на режисьорката Каутер Бен Хания за убийството на 6-годишно момиче и нейните роднини в ивицата Газа, който се очаква да предизвика вълна от реакции.

В първия Лоу ще изиграе одиозния руски президент, но не сега, а преди 20 години; "магьосника от Кремъл" пък всъщност е Вадим Баранов - актьор, преквалифицирал се в тв продуцент, който "смесва истината с лъжа, новините с пропаганда, режисирайки цялото общество като гигантско риалити шоу". В ролята е Пол Дейно, а филмът е адаптация по едноименния роман бестселър на Джулиано да Емполи.

"Този филм обещава да има силно въздействие върху публиката", обещава за "Гласът на Хинд Раджаб" художественият директор на фестивала Алберто Барбера, който беше особено развълнуван при обявяването на официалната селекция в края на юли. "Надявам се да няма полемика", добави той.

"Биеналето във Венеция и Международният филмов фестивал във Венеция винаги са били места за отворена и чувствителна дискусия по всички най-належащи въпроси на обществото и света", припомнят организаторите. Те отговарят на отворено писмо, инициирано от италиански артисти, които поискаха да бъде заета позиция и да бъде "осъдена" войната в ивицата Газа.

Сред другите очаквани филми са адаптацията на Франсоа Озон по романа "Чужденецът" на Албер Камю и спортната драма "Смазващата машина" на Бени Сафди с Дуейн Джонсън в ролята на ММА боеца Марк Кер. Ролята на Джонсън е свързана с физическа трансформация, каквито по традиция допадат на имащите право на глас за "Оскар".

"На хартия това е един от най-добрите фестивали във Венеция от години. А това не е малко", коментира "Холивуд рипортър".

Често смятан за трамплин за лелеяните статуетки "Оскар", кинофестивалът отрежда достатъчно пространство за холивудско кино и стрийминг платформите, за разлика от конкурента си в Кан, който подкрепя киното в киносалоните. Три филма на Netflix са в надпреварата за "Златен лъв" - "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо с Оскар Айзък, "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу с Идрис Елба и Ребека Фъргюсън, и "Джей Кели" на Ноа Баумбах с Джордж Клуни в ролята на актьор в криза.

Едно от най-важните събития ще бъде пристигането на остров Лидо на Джулия Робъртс. Звездата ще направи своя дебют във Венеция със "След лова" на Лука Гуаданино. Филмът, разказващ за случай на сексуално насилие в американски университет, ще бъде показан извън конкурсната програма.

Друго очаквано сътрудничество е между актрисата Ема Стоун и режисьора Йоргос Лантимос, които се завръщат с "Бугония" след успеха на "Клети създания", който им донесе "Златен лъв" във Венеция, а после и "Оскар".

На кинофестивала своята световна премиера ще има и Made in EU на Стефан Командарев. Българският филм е включен в секцията Spotlight.

Журито, което ще присъди "Златен лъв" тази година, е водено от американския режисьор Александър Пейн и включва иранския режисьор Мохамад Расулоф, румънския му колега Кристиан Мунджиу, бразилската актриса и сценаристка Фернанда Торес, френския режисьор Стефан Бризе, италианската режисьорка Маура Делперо и китайската актриса и продуцентка Чжао Тао.

Откриването, както "Сега" писа, е с филма "Благодат" на Паоло Сорентино, с участието на любимия му актьор Тони Сервило; а заключителната церемония - на 6 септември, когато ще бъде прожектиран и дистопичният "Куче 51" на Седрик Хименес с френската актриса Адел Екзаркопулос.