Джим Джармуш спечели "Златен лъв" във Венеция

Престижната награда "Златен лъв" на Венецианския кинофестивал получи филмът "Баща, майка, сестра, брат" на Джим Джармуш, нежна комедия за семейството и остаряването в три части. 72-годишният Джармуш е американски режисьор, сценарист, продуцент и музикант, една от най-влиятелните фигури в независимото кино. За пръв път печели приз от Венеция. Във филма му участва истинско актьорско съзвездие начело с Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Шарлот Рамплинг, Вики Крипс.

Голямата награда на журито беше присъдена на "Гласът на Хинд Раджаб" на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания. Разтърсващият филм, създаден по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче в ивицата Газа, предизвика 21-минутни овации и се сочеше като главен фаворит в конкурса.

"Сребърен лъв" за най-добра режисура грабна Бени Сафди за филма "Смазващата машина", който спечели много суперлативи за първото драматично превъплъщение на екшън звездата Дуейн Джонсън - Скалата. Наградата за най-добра мъжка роля "Купа Волпи" си остана у дома: взе я италианецът Тони Сервило за "Благодат" на Паоло Сорентино. Най-добрата женска роля е на Син Чжълей от Китай за "Слънцето изгрява за всички ни", а отличието за сценарий спечели французойката Валери Донзели с "На работа".

Специалната награда на журито отиде при италианския ветеран Джанфранко Роси за участието му в "Под облаците", а отличието за най-добър млад актьор взе Луна Ведлер за ролята си във филма "Мълчалив приятел" – копродукция на Германия, Франция и Италия, режисирана от унгарката Илдико Енеди.

Приза "Луиджи ди Лаурентис" за най-добър дебют бе връчен на "Кратко лято" на руската режисьорка Настя Коркия, която показва Чеченската война през погледа на дете. Режисьорката произнесе антивоенна реч. Напусналата Русия Коркия напомни, че войната в Украйна продължава вече 1291 дни и "като радиация прониква навсякъде".

Наградите във Венеция - най-стария кинофестивал в света, който тази година отбеляза 82-рото си издание, се считат за верен ориентир за предстоящите призове "Оскар". Тази година те бяха раздадени от жури с председател американския режисьор Александър Пейн и членове иранския режисьор дисидент Мохамад Расулоф, румънския му колега Кристиан Мунджиу, бразилската актриса и сценаристка Фернанда Торес, френския режисьор Стефан Бризе, италианската режисьорка Маура Делперо и китайската актриса и продуцентка Чжао Тао.

Наградата на публиката Armani Beauty, кръстена (още приживе) на починалия преди два дни велик моден дизайнер и връчвана в новата фестивална секция Spotlight, отиде при "Calle Malaga" на мароканската режисьорка Мариам Тузани. В същата категория бе представен и "Made in EU" на Стефан Командарев - единственият български филм в програмата на фестивала.