Холивуд превзе кинофестивала във Венеция (ГАЛЕРИЯ)

Холивуд се завръща с пълна сила на кинофестивала във Венеция с представянето днес на филми със звездите Джордж Клуни и Ема Стоун, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Клуни, който през годините е бил чест гост на остров Лидо, се завръща с "Джей Кели" - своеобразно намигване към собствените му кариера и възраст. Във филма на режисьора Ноа Баумбах 64-годишният актьор е в ролята на застаряваща звезда в екзистенциална криза. Партнират му Адам Сандлър и Лора Дърн. Но макар да пристигна на фестивала още вчера, Джордж Клуни днес пропусна пресконференцията с медиите заради синузит, съобщава Variety.

"Джей Кели" е един от трите филма, продуцирани от стрийминг платформата Netflix, които участват в надпреварата за "Златен лъв" на кинофестивала. Другите два са "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо и "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу с Идрис Елба и Ребека Фъргюсън.



"Джей Кели" ще тръгне по Netflix на 5 декември след ограничено излъчване в кината.

И Ема Стоун се завръща на "Мостра"-та с "Бугония" две години след отличения със "Златен лъв" филм "Клети създания", който впоследствие й донесе "Оскар". Зад камерата отново е гръцкият режисьор Йоргос Лантимос, който си сътрудничи със Стоун за четвърти път.

Още един филм, включен в конкурсната програма, ще бъде показан днес - "Сирак" на Ласло Немеш. Това е най-личната кинотворба досега на унгарския режисьор: историческа драма, действието на която се развива в Будапеща през 1957 г. и е вдъхновена от семейната му история.

Два документални филма също са в програмата. Единият от тях е "Призрачни слонове" на германнския режисьор Вернер Херцог, който снощи беше отличен с почетен "Златен лъв" за цялостно творчество. Във филма режисьорът тръгва по следите на загадъчно стадо слонове в джунглата на Ангола.

Наградата беше връчена на Херцог от друг майстор на седмото изкуство, Франсис Форд Копола, по време на церемонията по откриването на филмовия фестивал във Венеция. "Винаги съм се стремил да постигна нещо отвъд това, което обикновено се вижда в киното, да стигна по-далеч в поезията на киното", каза 82-годишният Херцог в благодарствената си реч. Режисьорът ветеран описа себе си като "добър войник на киното".

В другата документална лента Майк Фигис ("Да напуснеш Лас Вегас") ще покаже какво се случва зад кулисите на "Мегалополис" на Франсис Форд Копола - филм с колосална амбиция, в който режисьорът на "Кръстникът" вложи 120 милиона долара от собствения си джоб, но който се оказа търговски провал. Представен в Кан през 2024 г., "Мегалополис" раздели публиката, след като някои видяха в него "модерен шедьовър", а повечето - "пълна катастрофа".

82-рото издание на кинофестивала във Венеция започна снощи със световната премиера на филма La Grazia на италианския режисьор Паоло Сорентино. Филмът е с участието на Тони Сервило в ролята на измислен президент. Режисьорът е бил вдъхновен за новата си кинотворба от реален случай с италиански президент, който помилва мъж, убил страдащата си от Алцхаймер съпруга. По думите на Сорентино заглавието на филма може да бъде преведено на английски като "Помилването". "Това беше морална дилема, която беше интересно да се разкаже", сподели Сорентино.

"Това е различен Сорентино от този, с когото сме свикнали. Много по-малко бароков и формалистичен от предишните филми, които е правил. Този път той разказва една много неочаквана история", каза директорът на фестивала Алберто Барбера. Паоло Сорентино, най-известен със своя отличен с "Оскар" филм "Великата красота", дебютира на кинофестивала във Венеция преди 24 години с One Man Up. Той спечели наградата "Сребърен лъв" през 2021 г. за "Божията ръка", който по-късно беше номиниран за "Оскар".

Кинофестивалът във Венеция ще продължи до 6 септември. Носителят на водещата награда "Златен лъв" ще бъде избран от жури, председател на което е американският режисьор от гръцки произход Александър Пейн ("Отбивки", "Заседнали"). Преди откриването на кинофорума той каза, че филмите "не променят света, а го документират".

"Може ли един филм наистина да промени обществото или културата? Не знам. Съмнява ме", каза Пейн, припомняйки, че ленти като "Великият диктатор" на Чарли Чаплин не са спрели Втората световна война, а по-скоро са показали, че хората са били наясно с това, което се случва. "Имаме ги като документи и като такива можем да се опитаме да се поучим от тях", посочи той преди официалното откриване на 11-дневния фестивал по-късно днес.

Изказването му бе свързано и с призива на около 1500 представители на филмовата индустрия, които чрез петиция поискаха фестивалът да заеме твърда позиция по отношение на войната в Газа, да популяризира палестинските гласове и да осъди израелските действия. Александър Пейн отказа да коментира дали подкрепя петицията.

Фестивалният директор Алберто Барбера на свой ред каза, че приветства открития дебат, но отхвърля предложенията за забрана на участието на израелски режисьори или актьори. Активисти от Venice4Palestine призоваха фестивалът да откаже поканата на звездите от "В ръцете на Данте" Гал Гадот и Джерард Бътлър, заради това, което колективът възприема като подкрепа от страна на актьорите за израелското правителство, провеждащо военната кампания в Газа, отбелязва "Скрийн дейли".

След малката демонстрация пред червения килим, направена вчера от Venice4Palestine, за събота е планирано по-голямо шествие. Днес следобед Йоргос Лантимос се появи на пресконференцията на "Бугония" с палестинско флагче на ревера.