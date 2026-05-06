Джон Малкович стана хърватски гражданин

06 Май 2026
Джон Малкович в Народния театър.
Стефан Здравески
Джон Малкович в Народния театър.

Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство, съобщи министърът на вътрешните работи на страната Давор Божинович, цитиран от ХИНА.

Церемонията по връчването на решението за предоставяне на гражданство на Малкович се е провела вчера в Загреб. "Световноизвестният актьор, известен с многобройните си забележителни роли, прие нова роля и става хърватски гражданин", написа Божинович в X. 

По-рано Малкович беше приет от хърватския премиер Андрей Пленкович, който изрази задоволство, че актьорът поддържа връзката си с хърватските си корени.

72-годишният Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които в "Империята на слънцето", "Опасни връзки", "Под прицел", "Желязната маска", "Да бъдеш Джон Малкович", "Бесни страшни пенсии" и др. Два пъти е бил номиниран за "Оскар", носител на "Еми". Той е популярен и с ролите си в театъра. 

Предците на актьора по бащина линия са емигрирали в САЩ от хърватския град Озал. Малкович е бил в Хърватия в  неколкократно както за участия в театрални постановки, така и на частни посещения. През последните години той гостува неведнъж и у нас: първо игра в латвийската постановка "В самотата на памуковите полета" на сцената на Народния театър, а после и постави с актьори от първата ни трупа "Оръжията и човекът" - пиеса на Бърнард Шоу, която предизвика ожесточени реакции.

