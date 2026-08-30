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Венеция отмени пресконференцията на журито, а после я върна

Страхът на фестивалните организатори е от политически въпроси, свързани с Газа и Израел

Днес, 20:31
Маги Джиленхол е председател на журито на предстоящия 83-и Венециански кинофестивал.
ЕПА/БГНЕС
Маги Джиленхол е председател на журито на предстоящия 83-и Венециански кинофестивал.

Филмовият фестивал във Венеция предприе необичайната стъпка да се откаже от традиционната пресконференция на журито по повод откриването на 2 септември. Но само часове по-късно тя бе възстановена, след като съобщението предизвика бурни негативни реакции.

Наблюдатели от бранша предположиха, че тази стъпка е имала за цел да се избегнат политически взривоопасните въпроси, с които кинотворците са се сблъсквали на пресконференциите по време на големи фестивали. Организаторите на 83-тото издание на "Мостра Венеция" отрекоха това да е причината за решението и поясниха в събота пред холивудското специализирано издание Deadline, че отмяната се дължи на "конфликт в графика". Той е бил разрешен и с оглед на това събитието е възстановено, твърдят те пред Variety.

Пресконференцията с журито на конкурса при откриването е обичайна практика на големите филмови фестивали като тези във Венеция, Кан и Берлин. На "Берлинале" през февруари тя се превърна в отправна точка за разгорещен политически дебат относно войната на Израел в Газа, който продължи през целия фестивал и достигна кулминация с отворено писмо, протести и публични изявления. Председателят на журито Вим Вендерс тогава заяви, че кинотворците трябва "да се държат настрана от политиката" и да служат като неин човешки противовес. Коментарите му предизвикаха бурна реакция и впоследствие от творците на сцената многократно се изискваше да заемат позиция по въпроса.

Войната заемаше видно място и на миналогодишния филмов фестивал във Венеция, където в конкурса за "Златен лъв" бе показан филмът "Гласът на Хинд Раджаб" - полудокументален разказ за палестинско момиче, убито в Газа. Режисьорката Каутер Бен Хания спечели втората по значение награда тогава, а сега е член на журито на тазгодишния конкурс, оглавено от американската актриса и режисьорка Маги Джиленхол.

Тогавашният председател на журито Александър Пейн също беше запитан за конфликта в Газа при откриването на фестивала във Венеция през 2025 г. и даде уклончив отговор. Темата отново ще бъде на дневен ред в тазгодишния конкурс: филмът "Наза", режисиран от Ювал Абрахам и Рейчъл Сор, е в конкурсната програма. Абрахам и Сор бяха част от четиричленния режисьорски екип зад "Няма друга земя", който спечели "Оскар" за най-добър документален филм през 2025 г., припомня ДПА.

Венеция е най-старият кинофестивал в света, а неговото 83-о издание ще се проведе от 2 до 12 септември.

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