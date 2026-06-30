Венеция преоткрива Тинто Брас от периода преди еротиката

Венеция преоткрива легендарния режисьор Тинто Брас: реставрирана 4К версия на неговия лондонски трилър от 1967 г. Col cuore in gola („Със свито сърце“) ще бъде показана за първи път на 1 септември в програмата „Венеция Класики“ (Venezia Classici), с която ще бъде открит предварителният етап на 83-то издание на Международния филмов фестивал във Венеция (2-12 септември). Лентата ще припомни един позабравен портрет на космополитния режисьор експериментатор от периода преди да се хвърли във вихъра на еротичното кино и да бъде коронясан с прозвището „Принца на мръсниците“, информира La Repubblica.

Филмът заема ключово място сред ранните творби на Брас и ще бъде представен в знак на почит към режисьора, смятан за една от най-ярките и нестандартни фигури в италианското кино от 60-те години на миналия век и нататък. Дигиталната реставрация е извършена от Експерименталния център по кинематография в сътрудничество с Нетфликс.

Col cuore in gola е психеделичен трилър с влияние на попарта, заснет отчасти в Лондон. В главните роли са Жан-Луи Трентинян и шведската актриса Ева Аулин, а по визуалната концепция Брас работи заедно с художника на комикси Гуидо Крепакс. Филмът е показан извън конкурсната програма на кинофестивала във Венеция през 1967 г. и е част от поредицата лондонски продукции на режисьора, отразяващи елементи на попарта, комиксовата естетика и авторското кино.

Роденият през 1933 г. в Милано Тинто Брас се утвърждава през 60-те и началото на 70-те години като обещаващ експериментален и авангарден режисьор, а критиката понякога го определя като „Антониони на 70-те години“. Филмът му La Vacanza („Ваканцията“) печели наградата на филмовата критика за най-добър италиански филм на фестивала във Венеция през 1971 г.

След „Салон Кити“ (Salon Kitty) с участието на Хелмут Бергер и най-вече със скандалния „Калигула“ (1979) с Малкълм Макдауъл, Хелън Мирън, Терез Ан Савой, Питър О`Тул, Джон Гилгуд и други звезди, режисьорът се насочва към еротичното кино. Днес 93-годишният Тинто Брас живее край Рим.