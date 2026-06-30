Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Венеция преоткрива Тинто Брас от периода преди еротиката

Кинофестивалът се открива с реставрирана версия на неговия филм „Със свито сърце“

30 Юни 2026
Младият Жан-Луи Трентинян и Ева Аулин във филма на Тинто Брас "Със свито сърце".
labiennale.org
Младият Жан-Луи Трентинян и Ева Аулин във филма на Тинто Брас "Със свито сърце".

Венеция преоткрива легендарния режисьор Тинто Брас: реставрирана 4К версия на неговия лондонски трилър от 1967 г. Col cuore in gola („Със свито сърце“) ще бъде показана за първи път на 1 септември в програмата „Венеция Класики“ (Venezia Classici), с която ще бъде открит предварителният етап на 83-то издание на Международния филмов фестивал във Венеция (2-12 септември). Лентата ще припомни един позабравен портрет на космополитния режисьор експериментатор от периода преди да се хвърли във вихъра на еротичното кино и да бъде коронясан с прозвището „Принца на мръсниците“, информира La Repubblica.

Филмът заема ключово място сред ранните творби на Брас и ще бъде представен в знак на почит към режисьора, смятан за една от най-ярките и нестандартни фигури в италианското кино от 60-те години на миналия век и нататък. Дигиталната реставрация е извършена от Експерименталния център по кинематография в сътрудничество с Нетфликс.

Col cuore in gola е психеделичен трилър с влияние на попарта, заснет отчасти в Лондон. В главните роли са Жан-Луи Трентинян и шведската актриса Ева Аулин, а по визуалната концепция Брас работи заедно с художника на комикси Гуидо Крепакс. Филмът е показан извън конкурсната програма на кинофестивала във Венеция през 1967 г. и е част от поредицата лондонски продукции на режисьора, отразяващи елементи на попарта, комиксовата естетика и авторското кино.

Роденият през 1933 г. в Милано Тинто Брас се утвърждава през 60-те и началото на 70-те години като обещаващ експериментален и авангарден режисьор, а критиката понякога го определя като „Антониони на 70-те години“. Филмът му La Vacanza („Ваканцията“) печели наградата на филмовата критика за най-добър италиански филм на фестивала във Венеция през 1971 г.

След „Салон Кити“ (Salon Kitty) с участието на Хелмут Бергер и най-вече със скандалния „Калигула“ (1979) с Малкълм Макдауъл, Хелън Мирън, Терез Ан Савой, Питър О`Тул, Джон Гилгуд и други звезди, режисьорът се насочва към еротичното кино. Днес 93-годишният Тинто Брас живее край Рим.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тинто Брас, Международен кинофестивал във Венеция, Със свито сърце, Калигула филм

Още новини по темата

Педро Алмодовар триумфира със „Златен лъв“ във Венеция
07 Септ. 2024

Девет минути овации за Гуаданино във Венеция, 17 минути – за Алмодовар
04 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса