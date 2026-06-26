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Мая Бежанска укротява „Хормони“ с македонски творчески екип

В Драматичен театър – Търговище, репетират съвременна комедия под режисурата на София Ристевска

26 Юни 2026
София Ристевска (третата вляво), Мая Бежанска (третата вдясно) и актьорите от трупата на старта на първата репетиция.
ДТ - Търговище
София Ристевска (третата вляво), Мая Бежанска (третата вдясно) и актьорите от трупата на старта на първата репетиция.

Известната актриса Мая Бежанска започна работа с македонски творчески екип в Драматичен театър – Търговище, където стартираха репетициите на съвременната комедия „Хормони“ от македонската авторка Биляна Крайчевска. Постановката се реализира под режисурата на София Ристевска, която е и автор на музикалната среда на спектакъла. Преводът е дело на Младен Алексиев, а сценографията и костюмите са проектирани от Кънчо Касабов. Наред с Мая Бежанска на сцената ще бъдат и артистите от трупата на театъра Грета Неделчева, Ивана Стоянова, както и Лаура Апостолова и Михаил Трендафилов, за които това е професионален дебют.

Постановката е част от програмната концепция на Драматичен театър – Търговище, за настоящия сезон, насочена към представяне на съвременна балканска драматургия. Текстът е създаден специално за актьорския състав на Търговищкия театър.

Пиесата среща няколко непознати жени на различна възраст, събрани на групова терапия. Неочакваните ситуации и сблъсъкът на характери пораждат поредица от комични обрати, откровения и моменти на съпричастност.

Премиерата на спектакъла се очаква в началото на новия сезон през септември на сцената на Драматичен театър –Търговище.

София Ристевска-Петрушева от Северна Македония е завършила театрална режисура в НАТФИЗ през 2003 г. Поставила е над тридесет театрални спектакли в репертоарни театри и независими арт пространства в България и Северна Македония, а от 2010-а ръководи свое собствено независимо пространство в Битоля, наречено „Интимен театър“. От 2014 г. е щатен режисьор в Народен театър – Битоля, а през последните две години развива своята практика на stand up артист. В изявите си тя се занимава с темите за женското тяло, женската сексуалност и предизвикателствата на родителството.

Неотдавна нашумя нейното участие, заедно с българската актриса Деница Даринова, в съвместния проект на организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ (България) и „Интимен театър“ (Северна Македония) „Айвар или лютеница“. Двете героини в него с много хумор, самоирония и лични истории разглеждат сходствата и различията между двата народа.

Ристевска активно се обявява срещу патриархата, изцяло определящ социалните роли, които жената трябва да изпълнява в обществото. С директния си подход режисьорката деконструира семейството, което стъпва на сексистки и патриархални начала, и прави всичко това, вдъхновявайки се от собствения си житейски опит. Критиците определят Ристевска като един от неконвенционалните и провокативни гласове на съвременна македонска театрална сцена, които умело разглеждат теми и проблеми на настоящия момент и никога не оставят публиката безразлична.

ДТ - Търговище
ДТ - Търговище
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Мая Бежанска, Драматичен театър - Търговище, София Ристевска, Биляна Крайчевска, Младен Алексиев

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