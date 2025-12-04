"Идиотът звъни винаги три пъти" на вратата на театър Artvent

Новата година в театър Artvent, който набира все повече популярност в сградата на УАСГ на бул. "Христо Смирненски" 1, ще започне с тройно позвъняване на вратата. Комедийният спектакъл "Идиотът звъни винаги три пъти" по израелския драматург и писател Ханох Левин под режисурата на Богдан Петканин ще има премиера на 26 януари 2026 г. В постановката участват актьорите Мая Бежанска, Петьо Петков-Шайбата, Антоан Петров-Анди, Дона Вълова и Асен Лозанов.

"Идиотът звъни винаги три пъти" е еуфорична театрална комедия с елементи на абсурд, а също така малко драма, мелодрама, сатира и още два-три жанра, непознати на изкуството. Спектакълът разказва за мъжа, който обича до полуда, жената, която винаги има оправдание, и приятеля, който уж „просто минава", издават от екипа. Смях, отчаяние и леко задъхана екзистенциална паника ще бъдат поднесени с онази интелигентна жестокост, с която Левин умее да превръща човешката глупост в изкуство. "Идиотът звъни винаги три пъти" е история за страст, самозаблуда и вечната нужда да вярваме, че "този път ще е различно".

Главният герой – съдия Ламка, е убеден, че е открил жената на живота си: възвишена, благопристойна и, разбира се, "скромна". Само че зад нейните сълзи и романтични въздишки се крие не любов, а добре координиран дипломатически корпус от ухажори. Докато Ламка философства за любовта, ревнува с класа и страда с достойнство, светът около него се разпада с олимпийско спокойствие. А звънецът – той звъни. Три пъти.

Художник на сценографията и костюмите за спектакъла е Жанета Иванова, музикалното оформление е дело на Дамян Попов, продуцент е БАЗА Х, а Artvent стои зад рекламата и разпространението.

Израелският писател и драматург Ханох Левин (1943-1999) е добре познат на българска сцена. Безпощадната му ирония към отношенията между половете и проникновеният социален анализ на модерното общество с неговите страхове и обсесии го правят любимец и на режисьорите, и на публиката. У нас в различни театри с успех са играни много негови пиеси: „Крум“, „Старицата от Калкута“ (набор от миниатюри на автора, превърнати в шеметен спектакъл от Явор Гърдев в Театър 199), „Хора с куфари“, „Търговци на презервативи“, „Всеки иска да живее“, „О(б)твързан“ (с оригинално заглавие Bachelors and Bachelorettes – „Ергени и ергенки“) и редица още.