Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Малко Търговище посреща големия театър за 28-и път

Популярни спектакли от София, Варна и Велико Търново гостуват през юни на местната сцена

Днес, 16:02
"Евридика" на Театъра на армията ще открие фестивала тази вечер.
"Евридика" на Театъра на армията ще открие фестивала тази вечер.

Юни в Търговище отново ще премине под знака на голямото театрално изкуство с 28-ото издание на "Дни на големия театър в малкия град". Организиран от Драматичния театър с подкрепата на Община Търговище, фестивалът през целия месец ще предлага на публиката богата палитра от жанрове, представена от водещи трупи от страната. Селекцията тази година включва мащабни исторически драми, класическа европейска драматургия, ярки съвременни комедии и музикално-сценични изкуства.

Фестивалната програма се открива тази вечер, 2 юни, със спектакъла "Евридика" на Театър "Българска армия" под режисурата на Иван Урумов. Веднага след това, на 5 юни, софийският "Театро Арт" ще представи комедията "Пеперуди в стомаха" с участието на любимците на публиката Любомир Нейков и Ненчо Илчев.

Специален акцент в афиша е гостуването на Драматичния театър "Стоян Бъчваров" – Варна на 15 юни с епичния спектакъл "Време разделно", поставен от режисьорката Бина Харалампиева. Домакините от Драматичен театър – Търговище ще представят на 19 юни "Когато светът беше шарен" по Николай Хайтов под режисурата на Надя Асенова, където като гости участват Владислав Карамфилов-Въргала и Камен Иванов.

Жанровото разнообразие се допълва на 23 юни от класическата оперета "Българи от старо време" в интерпретацията на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" – Велико Търново. Финалът на тазгодишните празници ще бъде поставен на 29 юни от Малък градски театър "Зад канала" с театралния хит "Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми" на режисьора Неда Соколовска и с участието на Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

Всички спектакли ще се играят на сцената на Драматичния театър в Търговище с начален час 19:00 ч. Билетите вече са в продажба на касата на театъра и онлайн в мрежата на Entase.

"Когато светът беше шарен" е предложението на местната трупа.
"Когато светът беше шарен" е предложението на местната трупа.
"Пеперуди в стомаха" е за любителите на комедията
"Пеперуди в стомаха" е за любителите на комедията
С "Поп-фолк хроники: бели птици и куршуми" гостува МГТ "Зад канала".
С "Поп-фолк хроники: бели птици и куршуми" гостува МГТ "Зад канала".
"Българи от старо време" идва от Велико Търново.
"Българи от старо време" идва от Велико Търново.
Търговищкият театър за 28-и път е домакин на "Дни на големия театър в малкия град".
Търговищкият театър за 28-и път е домакин на "Дни на големия театър в малкия град".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дни на големия театър в малкия град, Драматичен театър - Търговище

Още новини по темата

Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на театъра в Търговище
02 Септ. 2025

Актьорът Божидар Попчев празнува юбилей с Йоана Буковска на сцената
28 Юни 2025

27-и "Дни на големия театър в малкия град" привличат в Търговище
20 Май 2025

Хореографът Неделя Ганчева заплита семейни „Връзки“ в „Топлоцентрала“
04 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса