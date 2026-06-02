Малко Търговище посреща големия театър за 28-и път

Юни в Търговище отново ще премине под знака на голямото театрално изкуство с 28-ото издание на "Дни на големия театър в малкия град". Организиран от Драматичния театър с подкрепата на Община Търговище, фестивалът през целия месец ще предлага на публиката богата палитра от жанрове, представена от водещи трупи от страната. Селекцията тази година включва мащабни исторически драми, класическа европейска драматургия, ярки съвременни комедии и музикално-сценични изкуства.

Фестивалната програма се открива тази вечер, 2 юни, със спектакъла "Евридика" на Театър "Българска армия" под режисурата на Иван Урумов. Веднага след това, на 5 юни, софийският "Театро Арт" ще представи комедията "Пеперуди в стомаха" с участието на любимците на публиката Любомир Нейков и Ненчо Илчев.

Специален акцент в афиша е гостуването на Драматичния театър "Стоян Бъчваров" – Варна на 15 юни с епичния спектакъл "Време разделно", поставен от режисьорката Бина Харалампиева. Домакините от Драматичен театър – Търговище ще представят на 19 юни "Когато светът беше шарен" по Николай Хайтов под режисурата на Надя Асенова, където като гости участват Владислав Карамфилов-Въргала и Камен Иванов.

Жанровото разнообразие се допълва на 23 юни от класическата оперета "Българи от старо време" в интерпретацията на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" – Велико Търново. Финалът на тазгодишните празници ще бъде поставен на 29 юни от Малък градски театър "Зад канала" с театралния хит "Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми" на режисьора Неда Соколовска и с участието на Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

Всички спектакли ще се играят на сцената на Драматичния театър в Търговище с начален час 19:00 ч. Билетите вече са в продажба на касата на театъра и онлайн в мрежата на Entase.