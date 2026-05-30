Почина първата г-жа Лукас, спечелила "Оскар" за монтажа на Star Wars

Марша Лукас работи и върху "Завръщането на джедаите" и ранните филми на Мартин Скорсезе

Днес, 13:42
Джордж и Марша Лукас
Джордж и Марша Лукас

Марша Лукас, която спечели "Оскар" като монтажист на първия филм "Междузвездни войни" от 1977 г., е починала, съобщи адвокатът на семейството ѝ, цитиран от Асошиейтед прес. Тя бе омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г. Причината за смъртта на 80-годишната Марша е метастатичен рак, уточнии адвокатката Дейдър фон Рок.

Марша Лукас беше монтажист също на "Завръщането на джедаите" от 1983 г. и на филмите, режисирани от Лукас преди "Междузвездни войни" – THX 1138 и "Американски графити". Тя е и част от монтажния екип в класиките на режисьора Мартин Скорсезе от 70-те години "Шофьор на такси", "Алис не живее вече тук" и "Ню Йорк, Ню Йорк".

Марша Лукас често е наричана "неизвестната героиня" на "Междузвездни войни". Тъкмо тя убеждава съпруга си Джордж, че Оби-Уан Кеноби, изигран от Алек Гинес, трябва да участва в битката с лазерни мечове срещу Дарт Вейдър и да стане духовен наставник на Люк Скайуокър. 

"Нейното влияние върху киното е незаличимо, но онези, които я познаваха най-добре, ще си спомнят как тя правеше живота по-ярък, по-красив, по-забавен и по-пълен с любов", се казва в изявление на семейството. "Творчеството ѝ беше известно с емоционалната си интелигентност, ритъм и човечност – рядката способност да открива истината в дадена сцена и да внася сърце, динамика и яснота на екрана."

"Беше изключително сложно и имахме 40 000 фута кадри с диалози на пилоти, които казваха това и онова. Тя трябваше да прегледа всичко това и да включи всички битки", разказва за решаващата роля на монтажа Джордж Лукас в интервю за списание Rolling Stone няколко месеца след излизането на филма и превръщането му във феномен. "Никой никога не е опитвал да вплете действителна сюжетна линия във въздушен бой, а ние се опитвахме да направим точно това."

След развода Марша се омъжва за Том Родригес, продуцент в "Скайуокър Ранч", за периода между 1983 и1993 г. По това време спира да се занимава с кино. Лукас също има още един брак: през 2013-а, след продажбата на "Лукасфилм" на "Дисни", той се жени за дългогодишната си приятелка Мелоди Хобсън, с която споделя живота си и до днес. 

