Падуан на Лукас оглави "Лукасфилм"

Дейв Филони - творческо протеже на създателя на "Междузвездни войни" Джордж Лукас, често описван като негов "падуан", е назначен за президент на студиото "Лукасфилм", собственост на "Дисни", предадоха Ройтерс и АП.

Настоящият президент на Катлийн Кенеди ще се оттегли от поста тази седмица и ще работи като продуцент на пълно работно време, се посочва в направеното от "Дисни" изявление. 51-годишният Дейв Филони ще ръководи един от най-печелившите филмови франчайзи в историята, както и игрални и анимационни телевизионни сериали. Той ще работи заедно със съпрезидента Линвен Бренан, която отговаря за бизнес делата и операциите на студиото.

Изпълнителният директор на "Дисни" Боб Айгър похвали Кенеди за "лидерството, визията и управлението" на студиото. 72-годишната бивша секретарка на Стивън Спилбърг ръководеше "Лукасфилм", откакто конгломератът купи студиото през 2012 г. Под нейно ръководство бяха създадени Епизоди 7, 8 и 9 на Star Wars, както и филмът "Rogue One: История от Междузвездни войни" (2016) - всички те имаха успех в боксофиса.

"Соло: История от Междузвездни войни" (2018), който представи нов актьор в ролята на обичания космическия контрабандист, обаче се провали. Това породи опасения, че публиката започва да се уморява от обичаната поредица. "Дисни" спря филмите "Междузвездни войни" през 2019 г., за да се фокусира върху игрални телевизионни сериали, сред които "Мандалорецът" с Педро Паскал в главната роля. Той представи популярния герой Грогу, наричан още Бебе Йода, който през тази година за пръв път ще се появи и на големия екран.

Компанията отмени планираните филми на режисьорите Пати Дженкинс и Райън Джонсън, докато Катлийн Кенеди работеше за преосмисляне на филмовата стратегия на Star Wars. Междувременно Дейв Филони ръководи много популярни и аплодирани телевизионни сериали, включително "Мандалорецът" и "Асока".

И Кенеди, и Филони са работили с Джордж Лукас. Създателят на "Междузвездни войни" лично избра Кенеди за свой наследник начело на "Лукасфилм" прези 13 години. Тя е съоснователка на Amblin Entertainment заедно със Стивън Спилбърг и Франк Маршал и е допринесла за продуцирането на филмови класики като "Извънземното", "Джурасик парк" и "Списъкът на Шиндлер".

Даниел Лория от Boxoffice Media отбелязва, че Катлийн Кенеди е поела "невъзможната задача" да продължи започнатото от Джордж Лукас.

Лукас наема Дейв Филони през 2005 г., за да му помогне да създаде студио за производство на анимационни продукции от вселената на "Междузвездни войни". Често забелязван на премиери в Холивуд и събития за фенове, носещ каубойска шапка, Филони има принос и към анимационния телевизионен сериал "Междузвездни войни: Войните на клонираните". През май тази година на екран ще излезе игралният филм "Мандалорецът и Грогу", където той е съавтор на сценария.

Филмът "Междузвездни войни: Звезден изтребител" с участието на Райън Гослинг трябва да излезе по кината през май 2027 г. Катлийн Кенеди ще продължи да работи като продуцент на тези заглавия. Дейзи Ридли, водещата актриса от трилогията, започнала през 2015 г., също каза, че ще завърне за нов проект от поредицата.