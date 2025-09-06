3.6 млн. долара за светлинния меч на Дарт Вейдър

Lucasfilm Червеният светлинен меч е един от тези, с които Дарт Вейдър се сражава в "Епизод V" и единственият, предлаган на търг.

Неназован колекционер премина от тъмната страна на Силата, след като светлинният меч на Дарт Вейдър от филмовите класики "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедаите", беше продаден от аукционната къща Propstore в Лос Анджелис за 3 654 000 долара. Така той се превърна в най-скъпия артикул от вселената на "Междузвездни войни", продаван някога на търг, съобщава "Холивуд рипортър".

На екрана мечът е бил държан от актьора Дейвид Проуз и дубльора му Боб Андерсън. Предварителната оценка беше между 1 и 3 милиона долара. Именно това е реквизитът, използван в кулминационните дуели с Люк Скайуокър в "Епизод V" и "Епизод VI" на поедицата.

"Това е основния предмет от предстоящия ни септемврийски търг с развлекателни сувенири. Това е светлинният меч на Дарт Вейдър. Мечът, който той използва, за да се бие с Люк Скайуокър в кулминационните дуели в "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедaите", казва Брандън Аллингър, представител на Propstore.

Смята се, че това е единственият светлинен меч на герой от оригиналната трилогия, предлаган на търг. Събитието съвпадна с отбелязването на 45-ата годишнина от премиерата на "Империята отвръща на удара" (1980) - най-високо оценения филм от поредицата на Джордж Лукас.

На същия търг за 126 000 долара беше продаден и светлинен меч, използван от дубльора на Хейдън Кристенсен, изиграл младия Анакин Скайуокър.

Сред останалите лотове изпъкнаха камшикът и коланът на Харисън Форд от филма на Стивън Спилбърг "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход", които обаче бяха закупени за доста по-скромна сума - общо 475 650 долара.