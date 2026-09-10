Джон Малкович отмени участие в Израел заради приписван му цитат

Холивудската звезда Джон Малкович отмени планирано участие в Израел, след като организаторите на събитието разпространиха цитат от името на актьора, за който той твърди, че не е изричал, съобщи Асошиейтед прес. Продуцентът на шоуто определи случилото се като „човешка грешка“.

Малкович трябваше да изнесе на 13 април идната година в Тел Авив комедийно шоу под наслов „Музикалният критик“, в което се съчетават класическа музика и критика към световноизвестни композитори. В скорошно прессъобщение по този повод актьорът е цитиран да казва: „Радвам се да се върна в Израел и с нетърпение очаквам да се срещна отново с топлосърдечната израелска публика, към която изпитвам силна близост и солидарност.“ Цитатът се появи в някои израелски и американски медии.

Според Малкович PR фирмата, наета от шоуто, му приписва думи, изфабрикувани от компанията. Малкович, който се очертава водещ претендент за „Оскар“ с ролята си в новия филм на Мартин Макдона „Див кон девет“, който бе представен преди броени дни на кинофестивала във Венеция, трябваше да играе театрално-музикалната сатира, композирана от еврейския цигулар Алексей Игудесман, в аудиторията „Чарлз Бронфман“ в Тел Авив през април догодина, информира „Гардиън“. 72-годишният актьор обаче е бил уведомен за цитатите, прочетени в „Холивуд рипортър“, които са били заимствани пък от „Джерузалем поуст“. В отговор Малкович заявява пред „Холивуд рипортър“, че „никога не е отправял цитираните изказвания, нито е бил консултиран, преди те да бъдат публикувани“.

В изявлението си Малкович казва още, че PR компания, наета от израелския промоутър, е изготвила цитата. „Не съм изричал тези фрази и те със сигурност не са одобрени от мен, нито отразяват чувствата ми. Фактът, че са отпечатани като директни цитати от мен, е неприемлив и несъстоятелен. Поради тази причина реших, че не мога да участвам в представлението в Тел Авив“, категоричен е актьорът.

PR фирмата призна грешката си, публикувайки изявление, в което се извинява за „неправилното“ приписване на цитатите на Малкович. „Г-н Малкович не е направил, предоставил, разрешил или одобрил това изявление, нито е било одобрено от неговите представители“, обясняват от фирмата. „Искрено се извиняваме на г-н Малкович и неговите представители за неправилното приписване и съжаляваме, че това се е случило“.

В пространното си изявление пред „Холивуд рипортър“ Джон Малкович се дистанцира от всяко подразбиращо се одобрение на политически действия на която и да е държава. „През дългата си кариера имах късмета да се изявявам в доста широк спектър от части на света – в страни с правителства, чиито ценности или култура не споделям, и пред публика с много различни вероизповедания и идеологии“, пише той. „Пътуването до места, чийто светоглед може да не съвпада с моя, ми даде възможност да наблюдавам, да слушам, да уча и да споделям идеята си за това какво прави разказването на истории добро, какво прави музиката красива и как те могат да се допълват взаимно и да осветляват човешкото състояние. Появата ми в която и да е страна, дори в моята собствена, не представлява одобрение на политиките и действията на въпросната страна, нито на нейните избрани или неизбрани лидери…“, посочва Малкович.

Припомяме, че световноизвестният актьор и режисьор постави пиесата „Оръжията и човекът“ от Бърнард Шоу в Народния театър „Иван Вазов“ в София през ноември 2024 г. Тогава част от обществеността и националистически организации се обявиха срещу избора на пиесата, твърдейки, че тя представя българите в лоша светлина. Активисти на псевдопатриотични движения дори атакуваха публиката на премиерата, възпрепятствайки я да влезе в театъра и създавайки безредици пред входа на сградата. Режисьорът отговори, че не е имал намерение да се подиграва на България и определи твърденията за обида към страната като смешни и неоснователни.

Малкович е посещавал Израел за последно през 2013 г., когато се появи на сцената в „Адска комедия: Признанията на един сериен убиец“; пет години по-рано той беше и почетен гост на филмовия фестивал в Йерусалим.

През 2011 г. холивудският ас казва в интервю, че не е „политическа личност“, че му липсва „идеология“ и че не е гласувал от 1972 г. Сегашното му изявление в „Холивед рипортър“ завършва с предупреждение: „Очаквам с нетърпение да продължа да упражнявам артистичната си свобода, каквото и да се случи. Само драматурзи, романисти и сценаристи могат да ми слагат думи в устата и дори тогава – само в услуга на разказването на историята. Никой друг не бива да си мисли, че може да направи това без моето съгласие и без произтичащите от това последици“.

През последните години Израел е изправен пред нарастваща културна изолация заради войната в Газа, насилието от страна на заселниците и военната окупация на Западния бряг, пише АП. Редица международни артисти отказаха да изнасят представления в Израел, а Израелският фестивал – ежегодно културно събити, тази година се състоя без нито един чуждестранен участник.