Джон Малкович блесна във Венеция с новия филм на Мартин Макдона

Британско-ирландският режисьор Мартин Макдона представи на Международния кинофестивал във Венеция новия си филм Wild Horse Nine („Див кон девет“), който разказва историята на двама агенти на ЦРУ в навечерието на преврата в Чили през 1973 г., свалил от власт първия демократично избран президент марксист на страната Салвадор Алиенде. В техните образи се превъплъщават актьорите Джон Малкович и Сам Рокуел, които си партнират на екрана със Стив Бушеми, Том Уейтс, Паркър Поузи, чилийската актриса Мариана ди Джироламо и др. Филмът разглежда темите за вината, съжалението и американската намеса в чужбина, предаде Ройтерс.

Според „Варайъти“ филмът е бил посрещнат много радушно от фестивалната публика, на два пъти е бил прекъсван с аплодисменти при сцени с Малкович и е бил изпратен с 13-минутни овации. Изданието коментира, че това вероятно ще бъдат едни от най-дългите аплодисменти на фестивала и че с успеха си филмът директно влиза в надпреварата за наградите „Оскар“. Докато аплодисментите продължавали, Макдона и Рокуел се слели с множеството, ръкувайки се и раздавайки автографи.

Режисьорът и драматург Мартин Макдона, известен с черния си хумор и мрачните теми в ленти като „Седемте психопати“, „В Брюж“, „Три билборда извън града“ и „Баншите от Инишерин“, сподели на пресконференцията за филма, че не е писал сценария с мисъл за актуалните политически събития, но сега вижда паралели между филма и случващото се по света, сякаш той е коментар на съвременната геополитика. „Това е почти идеалният момент за излизането на филм като този“, каза Макдона пред Ройтерс. По думите му филмът показва, че тайните операции и намесата на американското правителство в други държави са част от историята вече от десетилетия насам.

Превратът в Чили през 1973 г. сваля от власт президента социалист Салвадор Алиенде след период на политическа и икономическа нестабилност и тайни усилия на САЩ да подкопаят неговото управление. Но действието на Wild Horse Nine се развива предимно на Великденския остров – владение на Чили в южната част на Тихия океан. Джон Малкович и Сам Рокуел играят двама застаряващи агенти на ЦРУ, които се сблъскват с последиците от действията си в различни части на света. Режисьорът Мартин Макдона отбеляза, че отдавна се интересува от тайното участие на САЩ в събития в различни държави.

Чилийската актриса Мариана ди Джироламо разказа, че темата за преврата и последвалите след него жестоки репресии продължава да има силен отзвук в Чили повече от пет десетилетия по-късно. „За нас, чилийците, това все още е отворена рана“, каза тя и подчерта значението на това да се говори за събитията, за да не бъдат забравени.

Въпреки политическия си контекст филмът запазва характерния за Макдона черен хумор, а Джон Малкович похвали сценария и неговата прецизност. „Той е прекрасен майстор на думите. Много внимателно е написан“, каза актьорът.

Лентата Wild Horse Nine и още 20 филма се състезават за наградата „Златен лъв“ в конкурсната програма на Международния кинофестивал във Венеция, който започна в сряда и ще продължи до 12 септември.

„Див кон девет“ е третият пореден филм на Макдона, представен във Венеция след „Три билборда извън града“ през 2017 г. и „Баншите от Инишерин“ през 2022 г. „Три билборда…“ спечели наградата за най-добър сценарий на фестивала, преди да получи седем номинации за „Оскар“ и две награди – за актьорите Франсис Макдорманд и Сам Рокуел. Пет години по-късно „Баншите от Инишерин“ донесе на Макдона още един приз за сценарий на Лидо, а на Колин Фарел – купата „Волпи“ за най-добър актьор, преди деветте номинации за американските академични награди.

Изпълнението на Джон Малкович в „Див кон девет“ вече се коментира като достойно за „Оскар“ – актьорът с хърватски корени е номиниран два пъти за най-високата филмова награда, но никога досега не я е печелил. „Това е невероятно мило. За мен това е много хубаво нещо. Но най-хубавото е, че филмът привлича внимание. Във филма има няколко страхотни актьори и е красиво написан и режисиран. Това е, което има значение за мен“, каза Малкович, отговаряйки на комплиментите по времена пресконференцията.