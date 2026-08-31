Филмът по романа „Остайница“ дебютира на „Златна роза“

Филмът „Остайница“ по едноименния роман на Рене Карабаш, който влезе в краткия списък от номинирани за тазгодишната международна литературна награда „Букър“, ще има своята първа среща с публиката по време на кинофестивала „Златна Роза“ във Варна на 19 септември. Това съобщи самата авторка Ирена Иванова (с артистичен псевдоним Рене Карабаш) на своята страница в социалната мрежа Фейсбук.

„Моята “Остайница” отказа да остане между страниците на книгата. Пораснаха ѝ зъби. Научи се да диша. Да ходи. Излезе от хартиения си дворец и се роди отново. За да заживее на големия екран!“, написа Рене.

„Вече нямаме никакво търпение да споделим с вас тази различна визуална история, по която работихме повече от 4 години. Официалната премиера на филма “Остайница” ще бъде в рамките на фестивала CineLibri в София, Бургас, Варна и други градове. Световните премиери предстоят и обещавам да ви държа в течение за тях!“, добавя Карабаш.

Филмовата адаптация е режисирана от Костадин Бонев, а сценарият е на Рене Карабаш. „Остайница“ е международна копродукция между България, Италия, Албания, Румъния и Германия. В главните роли са Алтеа Лазай и Дениза Павлова, със специалното участие на Снежина Петрова, а музиката е дело на Николай Иванов от група „Ом“.

„Може би това означава да пуснеш една история на свобода – да я гледаш как се превръща в нечия друга мечта. Мечтата на Костадин Бонев и на талантливите филмови екипи от България, Албания, Италия, Румъния и Германия. Благодаря на Снежина Петрова (сбъдната мечта), Дениза Павлова, на Алтеа Лазай, Единьо Яхия и всички артисти до един, на италианския ни оператор Масимо Фолети, на Николай Иванов – Ом за музиката. Благодаря на всички за отдадеността и любовта ви! Вие сте опустошително талантливи! Благодаря ви, че дадохте лице на моята Бекия. Дадохте й глас и плът и пулс… И нейната рана, вече не е само моя, но и ваша“, споделя още Ирена Иванова/Рене Карабаш.

За нея това е поредна важна стъпка в развитието на историята, която първоначално оживява на страниците на романа. „Остайница“ беше отличена с наградата „Елиас Канети“, а англоезичният ѝ вариант She Who Remains в превод на Изидора Анжел попадна сред шестте финалисти за международния „Букър 2026“. Наградата беше присъдена на „Тайвански пътепис“ от тайванската писателка Ян Шуан-цзъ, но присъствието на българския роман в краткия списък затвърди международния му успех. От издателство „Жанет 45“ уточняват, че до края на годината очакват книгата да излезе в превод на немски, испански и румънски.

„Остайница“ разказва историята на Бекиа – млада жена от албанско село, управлявано от древните закони на Кануна. За да избегне уреден брак, тя дава клетва за целомъдрие и заживява като мъж под името Матия. Решението ѝ поставя началото на поредица от събития, които разтърсват едно семейство и поставят въпроси за свободата, идентичността, любовта и цената на избора.

След Варна филмовата история ще продължи фестивалния си път. Междувременно Рене Карабаш работи и върху театрална версия на „Остайница“. Пиесата ще бъде поставена от режисьора Стайко Мурджев, с което историята ще се качи и на сцена.