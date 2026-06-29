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Дуа Липа откри библиотека за забранени книги в Португалия

Проектът „Манифесто“ на поп звездата с албански корени включва близо 100 заглавия

29 Юни 2026
Дуа Липа е прегърнала мисията да насърчава четенето и свободата на изразяване.
ЕРА/БГНЕС
Дуа Липа е прегърнала мисията да насърчава четенето и свободата на изразяване.

Световноизвестната певица от албански произход Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия, съобщи Евронюз Албания, цитирана от БТА. Библиотеката, наречена „Манифесто“ (Manifesto Library), ще бъде постоянна част от историческата библиотека „Лело“ (Livraria Lello) в португалския град.

Проектът за библиотеката „Манифесто“ беше представен на Международния фестивал на книгата „BABELL – Град от Книги“ (BABELL – City of Books) и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване.

Библиотеката „Манифесто“ съдържа близо 100 заглавия, организирани по тематичен принцип в четири категории: власт, контрол, глас и памет, отбелязва агенцията. По рафтовете ѝ могат да бъдат открити известни произведения като “Разказът на прислужницата“ на Маргарет Атууд, „Престъпник“ на Реджиналд Дуейн Бетс, както и книги на Салман Рушди и Олга Токарчук.

Дуа Липа е учредителка на литературния клуб “Сървис95”. „Когато основах „Сървис95“, имах за цел да създам дом за писателите и четящите, където и да се намират те. Четенето ни сближава, но за съжаление не всички го виждат така“, коментира британската поп звезда. Припомняме, че неотдавна нейният литературен клуб „Сървис95“ включи в своята класация „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ и романа на българската писателка Рене Карабаш „Остайница“, който впоследствие влезие и в краткия списък на тазгодишните номинирани за международната награда „Букър“.

Според Дуа Липа библиотеката „Манифесто“ е място, което се посвещава на авторите, чиито книги са били цензурирани или забранявани, както и на читателите, които вярват в това, че никой не трябва да решава кои книги са позволени за четене и кои – не.

Освен музикалните си ангажименти певицата продължава да популяризира литературата чрез своя литературен клуб. Тя беше избрана и за куратор на тазгодишното издание на литературния фестивал в Лондон – града, в който е родена и израснала.

Дуа Липа е родена през 1995 г. в Лондон в семейство на косовски албанци. Мести се да живее заедно с тях в Прищина на 11-годишна възраст след обявяването на независимостта на Косово през 2008 г., но когато е на 15 години отново заживява и прави кариера в Лондон.

Дуа Липа
ЕРА/БГНЕС Дуа Липа
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Дуа Липа, забранени и цензурирани книги, Манифесто, Салман Рушди, Олга Токарчук, Маргарет Атууд, Сървис95, Рене Карабаш

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