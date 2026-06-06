Палермо протестира срещу сватбата на Дуа Липа

Сватбените тържества на британската певица Дуа Липа и актьора Калъм Търнър в Палермо предизвикаха недоволство сред жителите на сицилианския град Палермо, докато знаменитости пристигат там за събитието. Сред очакваните гости са поп звездите Елтън Джон и Чарли XCX, както и модната дизайнерка Донатела Версаче. Из целия град се появиха плакати и стикери, противопоставящи се на наплива от знаменитости. Някои от тях гласят: "Палермо не се дава под наем" и "Нашият площад не е вашият хол".

Зад протестите стои гражданска инициатива, наречена "Апро Палермо" ("Отвори Палермо"), която води кампания и срещу масовия туризъм. Градът с население от 630 000 жители не е известен с провеждането на сватби на знаменитости – за разлика от Венеция, например, отбелязва ДПА.

Младоженците вече бяха забелязани на терасата на петзвездния хотел "Вила Иджеа". Според съобщения в пресата тържествата ще се проведат на различни места в Палермо и съседния град Багерия, като се очакват повече от 200 гости.

Попзвездата с косовски албански корени Дуа Липа, известна с хитове като Don't Start Now и Houdini, и Търнър – британски актьор, участвал във филма "Фантастични животни", са двойка от януари 2024 г. Те обявиха годежа си миналото лято, а на 31 май т.г. в Лондон сключиха брак на скромна церемония.

Италианският бизнес ежедневник "Ил Соле 24 Оре" оценява общата цена на партито в Сицилия на около 4 милиона евро. Няколко ресторантьори и други бизнесмени споделиха, че са подписали строги клаузи за поверителност за събитието.

Миналата година друга известна двойка отпразнува пищна сватба в Италия - милиардерът и основател на "Амазон" Джеф Безос и Лорън Санчес влязоха в световните новини с празничния си уикенд във Венеция. Джордж Клуни и Амал Аламудин също се жениха във Венеция през 2014 г., припомня ДПА.