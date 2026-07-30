Нападателят на Салман Рушди е осъден за тероризъм

Федерално жури в Ню Йорк призна нападателя на Салман Рушди за виновен в извършване на терористичен акт, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ. 28-годишният американец от ливански произход Хади Матар атакува писателя с нож през август 2022 г. в културен център в щата, като му нанесе 15 удара пред шокираната аудитория.

Матар е прекарал месеци в планиране на покушението, което почти отне живота на Рушди и го остави сляп с едното око, заяви прокурорът на САЩ Майкъл Дижакомо. Той посочи още, че подсъдимият е избрал да съгласува ценностите си с тези на иранските лидери. Матар бе признат за виновен и по обвинение в оказване на подкрепа на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула", след като в дома му са били открити материали на организацията.

Според федералните прокурори Матар е следвал фетва, призоваваща за екзекуцията на Рушди заради художественото изобразяване на пророка Мохамед в бестселъра му "Сатанински строфи". Фетвата, издадена за първи път през 1989 г. от покойния ирански аятолах Рухолах Хомейни, е била потвърдена отново през 2017 г. от тогавашния върховен лидер на Иран Али Хаменей и одобрена в реч от 2006 г. на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала. Правителството на Иран отрече съпричастност към нападението с нож през 2022 г., но тогавашният говорител на Министерството на външните работи на страната намекна, че Рушди сам си е навлякъл неприятностите, като е обидил исляма.

По време на процеса Салман Рушди се появи в залата, за да даде едночасови показания за инцидента и последвалото дълго възстановяване. Носителят на престижни литературни награди си спомни как е усетил нещо, което първоначално помислил за удар с юмрук под брадичката, без да осъзнава в първия момент, че го пробождат с нож. "След това бях на сцената, легнал, а около мен имаше огромна локва кръв", свидетелства Рушди. "Беше огромно, разрастващо се езеро от кръв".

Писателят свали очилата си, за да покаже на съдебните заседатели незрящото си дясно око. "Не знам каква е била целта или намерението му, но цялото ми тяло беше покрито с рани", разказа още Рушди.

Съдебните заседатели признаха Хади Матар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм.

Широко отразеното нападение се състоя в културния център "Шътокуа" в град Мейвил по време на конференция за свобода на словото, където 24-годишният тогава Матар скочи на сцената и е намушка Салман Рушди многократно. Мъжът вече бе осъден за опит за убийство и получи присъда от 25 години затвор от съдебната система на щата Ню Йорк, а сега е изправен пред допълнително максимално федерално наказание - доживотен затвор, като присъдата му предстои да бъде обявена на 3 ноември.

След покушението Рушди прекара 17 дни в болница в щата Пенсилвания, част от които на командно дишане, и повече от три седмици в рехабилитационен център в Ню Йорк. Авторът на "Сатанински строфи", "Среднощни деца", "Последният дъх на Мавъра" и "Градът на победата" описа подробно възстановяването си в мемоарите си от 2024 г., озаглавени "Нож". Настоящата му последна творба е "Единадесетият час" - сборник с разкази и новели, публикуван миналата година.

79-годишният Салман Рушди, роден в Индия, живя уединено в Лондон в продължение на десетилетие след издаването на фетвата през 1989 г., но през последните 20 години - до нападението - започна да се появява на публични събития и да води сравнително нормален живот в Ню Йорк. Неотдавна писателят заяви, че насилието е инструмент, използван срещу културата, и че за авторитарните режими културата - независимо дали е журналистика, университети, музика или писане - представлява враг.