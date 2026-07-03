Международният „Букър“ удвоява наградния фонд на 100 000 паунда

Базираната във Великобритания Booker Prize Foundation обяви, че от 2027 г. ще удвои наградния фонд за Международната награда „Букър“ от 50 000 на 100 000 паунда, благодарение на ангажимента на благотворителната организация Bukhman Philanthropies, която подкрепи отличията през 2026-а, да финансира и следващите 10 години от живота на наградата.

Специализирано жури ще търси най-добрите произведения на художествената проза – романи или сборници с разкази, преведени на английски език и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2026 г. и 30 април 2027 г. Дългият списък от 12 или 13 книги ще бъде анонсиран във вторник, 16 март 2027 г., а краткият списък на номинираните шест най-стойностни книги ще излезе в четвъртък, 15 април 2027 г. Печелившето заглавие ще бъде обявено на церемония през май 2027 г.

„Организацията за отпускане на грантове Bukhman Philanthropies пое щедър ангажимент да финансира следващите 10 години на Международната награда „Букър“, след като подкрепи наградата през 2026 г. В знак на признателност за десетгодишното партньорство наградата ще бъде наречена Бухманова международна награда „Букър“ (Bukhman International Booker Prize). Като част от отдадеността на Bukhman Philanthropies да празнува и възнагради жизненоважното изкуство на превода, наградният фонд за книгата победител ще се удвои от 50 000 паунда на 100 000 паунда, като ще бъде разделен поравно между автора и преводача/ите. Всяко заглавие, включено в краткия списък, ще продължи да получава награда от 5000 паунда: 2500 паунда за автора и 2500 паунда за преводача/ите“, отбелязват организаторите на отличията в своя уебсайт.

Международната награда „Букър“, която отличава преводна художествена литература, тази година отбелязва своята 10-а годишнина. В съобщението фондацията посочва и журито за наградата за 2027 г., която вече е отворена за кандидатстване от издатели. То се състои от номинираната в краткия списък на „Букър“ авторка Кейти Китамура, която ще е председател; писателя, преводач и професор по френски език и сравнителна литература Патрик Макгинес; режисьора и бестселъров автор на „Сънди Таймс“ Кейлъб Азума Нелсън; поетесата и писателка Олга Равн; актрисата и продуцент Теса Томпсън.

Припомняме, че победителят за 2026 г. бе „Тайвански пътепис“ от Ян Шуан-цзъ, преведен от мандарински китайски от Лин Кинг (изд. Graywolf), а в краткия списък на шестимата номинирани бе и българската писателка Рене Крабаш (Ирена Иванова) с романа си „Остайница“ (превод на английски - Изидора Анжел). През 2023 г. Международната награда „Букър“ бе присъдена на Георги Господинов и неговия роман „Времеубежище“ с преводач Анджела Родел. „Гледайки към следващото десетилетие на наградата, ние го правим с дълбоко чувство на отговорност и надежда“, каза в изявление главният изпълнителен директор на фондацията „Букър“ Габи Ууд. „Ангажиментът на Bukhman Philanthropies има силата да промени не само бъдещето на наградата, но и самия литературен пейзаж – издигайки на преден план писатели и преводачи, чиито истории ни свързват по-дълбоко един с друг, независимо от културите, границите и преживяванията“, изтъква тя пред Publishers Weekly.

Новото име на приза – Бухманова международна награда "Букър", идва от името на благотворителния фонд "Даря и Дмитрий Бухман". Дмитрий Бухман е руснак, роден през 1985 г. в град Вологда, който в последните години живее в Лондон. Заедно с брат си Игор разработват компютърни игри във фирмата "Плейрикс" (Playrix) и състоянието им възлиза на 7 милиарда долара (2023), откъдето ще идват и парите за международния "Букър", допълват от издателство „Лабиринт“.