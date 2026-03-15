Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Испанско издание: Георги Господинов е един от най-големите европейски автори

Авторката Мерседес Монмани нарича българския писател „нов гений от Балканите“

15 Март 2026
Георги Господинов получи поредно международно признание - този път от испанската преса.

Писателят Георги Господинов в последните години се превърна в един от най-големите европейски автори, пише испанският национален всекидневник ABC в статия за романа му „Физика на тъгата". Второто му издание в превод на Мария Вутова е на испанския пазар от края на февруари. „Физика на тъгата" за първи път излезе на испански език през 2018 г.

Според авторката на публикацията в ABC – Мерседес Монмани, „може да се каже, че една от най-неизвестните литератури на континента – българската, с отделни шедьоври, периодично превеждани, независимо дали са на Георги Марков, на Анжел Вагенщайн, който е със сефарадски корени, на Веско Бранев или на Антон Дончев, най-накрая се изстреля към международна слава благодарение на този автор".

„В безутешността на този свят, дори в неделя сутрин, е някаква малка лична утеха да прочетеш рецензия в един от най-големите испански вестници за новото издание на „Физика на тъгата". И признание за успех на цяла литература, което другаде рядко може да се чуе", споделя Георги Господинов в личния си профил във Фейсбук.

Георги Господинов е поет, разказвач, автор на пиеси и видеоинсталации, есеист и сценарист, от дебюта си през 1999 г. в областта на прозата с „Естествен роман“ до прекрасната му последна книга –  елегичен и трогателен разказ, описващ последните месеци от живота на баща му, „Градинарят и смъртта“, пише Монмани в статията за ABC.

Наричайки Господинов „нов гений от Балканите“, испанската журналистка прави емоционален анализ на книгата „Физика на тъгата“, и не само: „Неуморен „купувач на истории“, той се задълбочава в митове, реални и скорошни събития, изненадващи заглавия във вестници, Първата световна война („където, както винаги, ние, българите, сме на губещата страна“), Втората световна война, видяна от унгарско мазе, падането на Берлинската стена и десетилетията, изминали едно след друго от 70-те години на миналия век…“. В статията си Монмани отбелязва още, че в повествованието си българският писател се опитва да гарантира, че „нишката на паметта“, която тихо тъче историята на човечеството, никога няма да се скъса и ще се възражда отново и отново.

В огромната колекция от „капсули на времето“, наречена „Физика на тъгата“, едно момче страда от странен синдром: патологична емпатия. То е способно да се идентифицира с историите на другите и да прониква в безброй животи, да пътува в света на възможностите, сред неща, които никога не са се случвали и въпреки това са по-реални от самата реалност, заключава Мерседес Монмани.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Господинов, Физика на тъгата, Мария Вутова

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?