"Градинарят и смъртта" получи престижна испанска награда

Романът "Градинарят и смъртта" на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга за 2025 г., съобщи той с пост в социалните мрежи. Тя се присъжда за произведения на четирите официални езика на Испания от жури, съставено от 21 независими литературни критици.

За първи път българска книга получава това отличие, като нарежда българския писател в редицата на предишни носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор, Мирча Картареску и други. То беше присъдено на юбилейното 70-о издание на една от най-важните испански награди за литература.

"Това отличие е признание за един от най-неповторимите, проницателни и незаменими писатели на нашето време. Неговата литература, деликатна и дълбоко човечна, изследва паметта, изтичането на времето и крехкостта на съществуването: в неговите страници интимното става универсално, носталгията придобива нови форми, а ежедневието разкрива неочаквана дълбочина", пише испанското издателство на романа "Импедимента".

Поредното признание за носителя на международен "Букър" (2023) Господинов идва месец след като "Градинарят и смъртта", в превод на Мария Вутова, спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания. На Пиренейския полуостров вече предстои девето издание на романа на Господинов, който близо година след излизането си на испански език остава сред най-търсените книги.