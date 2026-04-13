"Градинарят и смъртта" получи престижна испанска награда

За първи път българска книга получава Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга

13 Апр. 2026
Поредното признание за Господинов идва от Испания.
Романът "Градинарят и смъртта" на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга за 2025 г., съобщи той с пост в социалните мрежи. Тя се присъжда за произведения на четирите официални езика на Испания от жури, съставено от 21 независими литературни критици.

За първи път българска книга получава това отличие, като нарежда българския писател в редицата на предишни носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор, Мирча Картареску и други. То беше присъдено на юбилейното 70-о издание на една от най-важните испански награди за литература. 

"Това отличие е признание за един от най-неповторимите, проницателни и незаменими писатели на нашето време. Неговата литература, деликатна и дълбоко човечна, изследва паметта, изтичането на времето и крехкостта на съществуването: в неговите страници интимното става универсално, носталгията придобива нови форми, а ежедневието разкрива неочаквана дълбочина", пише испанското издателство на романа "Импедимента".

Поредното признание за носителя на международен "Букър" (2023) Господинов идва месец след като "Градинарят и смъртта", в превод на Мария Вутова, спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания. На Пиренейския полуостров вече предстои девето издание на романа на Господинов, който близо година след излизането си на испански език остава сред най-търсените книги.

 

Георги Господинов

Още новини по темата

Испанско издание: Георги Господинов е един от най-големите европейски автори
15 Март 2026

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели приза на испанските книжарници
06 Март 2026

Йерней Лоренци пробва за "Физика на тъгата" 41 актьори от Народния
25 Ноем. 2025

Георги Господинов и още шестима са номинирани за награда „Елиас Канети“
10 Септ. 2025

Знаменити български писатели повеждат академията "Заешка дупка"
21 Авг. 2025

Пролетният панаир на книгата събра над 140 издателства пред НДК

26 Май 2025

„Цветето на Хеликон“ разцъфтя за „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов
24 Апр. 2025

Столична библиотека награждава най-четените автори на десетилетието
18 Яну. 2025

"Златен лъв" получи новият роман на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“
11 Дек. 2024

"Времеубежище" попадна в Топ 100 на важните книги от XXI век
25 Ноем. 2024

Георги Господинов получи голямата награда за литература на СУ
12 Ноем. 2024

Близо 50 творци получиха награди „Златен век“ за принос в културата
31 Окт. 2024

Франция обяви Диана Добрева и Георги Господинов за рицари на изкуството
11 Окт. 2024

Георги Господинов е номиниран и за шведски литературен приз
23 Септ. 2024

