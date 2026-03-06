„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели приза на испанските книжарници

Романът на Георги Господинов "Градинарят и смъртта" (със заглавие на испански El jardinero y la muerte) спечели днес голямата награда TodosTusLibros ("Всички ваши книги") за най-добра художествена книга (раздел белетристика-проза) на Конфедерацията на гилдии и асоциации на книжари в Испания, представляваща над 1100 независими книжарници в цялата страна. Това съобщиха българските издатели на Господинов от „Жанет 45“, позовавайки се на информация от испанските му издатели Editorial Impedimenta.

Издателите на романа в Испания в емоционално обръщение след обявяването на наградата посочват: „Още с появата си тази книга пое по необикновен път. Книжарите я препоръчваха с ентусиазъм, читателите си я подаряваха, критиците я определиха като една от книгите на годината. Романът „Градинарят и смъртта“ откри своя път – от ръка на ръка, от разговор на разговор – както само книгите, които докосват нещо много дълбоко, могат да сторят. Това е книга, написана от любовта на един син към баща му, от спомена, от тишината, изпълнена с нежност, която понякога съществува между най-близките хора.

Ето защо тази награда ни вълнува толкова много.

Защото е присъдена от книжарниците.

Същите, които я поставиха на масите си.

Същите, които я закриляха от първия ден.

Благодарим на Асоциацията на книжарите, благодарим на всеки книжар и книжарка, които я придружаваха, благодарим на преводачката Мария Вутова за майсторския ѝ превод, благодарим на всички читатели и читателки, които приеха тази книга за своя.

Днес празнуваме добрата литература. Празнуваме Георги Господинов. Празнуваме онова малко чудо, което понякога се случва – една книга да открие точно онези хора, които са я очаквали“.

Преди седмица романите „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов (България) и „Какавида“ („Crisálida”) от Фернандо Наваро (Испания) бяха обявени за тазгодишните финалисти за испанските награди TodosTusLibros 2025. „Две много различни книги – едната идваща от България, другата родена на наша земя – с еднаквото убеждение, че вълнуващата литература намира своето място, щом има читатели и книжари, които да я подкрепят“, обявиха от CEGAL.

Целта на наградите TodosTusLibros е да откроят постиженията на литературните произведения в различните жанрове и категории: най-добра книга в жанра белетристика; най-добра книга в нехудожествената литература; най-добра поетическа книга; Javier Morote за автор откритие на годината; най-добра детска книга; най-добра книга за младежи; най-добър национален комикс; най-добър издателски проект; най-добър превод.

Инициирането на TodosTusLibros се ползва с подкрепата на Министерството на културата чрез Главната дирекция за книги, комикси и четене в Испания.

След успеха на “Времеубежище“ – романа на Господинов, спечелил международния „Букър“ през 2023-та, към началото на 2026 г. следващият му роман „Градинарят и смъртта“ се радва на силна международна популярност – преведен и издаден е във Великобритания, САЩ, Албания, Каталуния, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Македония, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Украйна. До края на годината книгата ще се появи със съответните си преводи в Хърватия, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Сърбия и Словения.