Мексиканци играят Георги Господинов в Малкия сезон на „Сфумато“

Дванайсет дни театър с вход свободен ще предложи тазгодишният Малък сезон на Театрална работилница „Сфумато“, който ще се състои от 26 юни до 7 юли под наслов „В търсене на изгубените ценности“. Дванайсет денонощия сцените на театъра и пространствата около него ще работят свръхинтензивно с най-младите от всички изкуства, включвайки десетки оригинални представления, ателиета, дискусии, прожекции, концерти и срещи.

Сред акцентите в програмата е гостуването на „Контексто Театро“ от Монтерей, Мексико, които ще покажат „Апокалипсисът идва в шест вечерта“ по текст на Георги Господинов под режисурата на Майра Варгас (29 юни, 20.00 ч., голяма сцена). Веднага след представлението, в 21.30 ч., публиката ще има възможност за разговор на живо с писателя. Срещата на един от най-превежданите български автори с мексикански театрален прочит на неговата драматургия е сред най-силните международни жестове на тазгодишния фестивал.

Програмата запазва лабораторния си характер. В рамките на Малкия сезон от 1 до 7 юли в София ще гостува модулът на Международната академия на Съюза на театрите на Европа (UTE) с дванайсет актьори от различни страни, сред които и двама българи. Водещи ще са Галин Стоев и проф. Маргарита Младенова, а на 7 юли зрителите ще могат да проследят открита репетиция с участието и на ръководителя на проекта Нуно Кардосо. Към лабораторния блок е и ателието Punctum за създаване на авторски материал за сцена с водещ актрисата Елена Димитрова.

Международното присъствие включва и постановката High Fever на Националния театър на Люксембург с автор Флориан Хирш (30 юни), както и поредица срещи с европейски театрални творци. Двете ключови дискусии тази година са „Възможности и проблеми във финансирането на сценичните изкуства“ (30 юни) и „Спектакълът – творба или продукт“ с водещ проф. Иван Добчев (4 юли).

Фестивалът открива своите дванайсет дни на 26 юни в 17.00 ч. с пресконференция пред театъра, последвана от премиерата на „Седмият ангел“ от Клаус Ман – пиеса, открита десетилетия след смъртта на автора: проект на Лилия Абаджиева, Иван Абаджиев и техните студенти от театрален колеж „Любен Гройс“. През следващите дни зрителите ще видят заглавия от Стриндберг, Бергман, Шекспир, Чехов, Кафка, Достоевски и Хармс, документални дивайзинг спектакли, авторски пърформанси и Вечер на късометражното кино.

На 28 юни от 18.00 ч. например ще се играе „Г-н Колперт“ от Давид Гизелман на младата режисьорка Стефани Христова – спектакъл с 2 номинации „Златен кукерикон 2026“. За 29 юни от 18.30 ч. планираното заглавие е „Х – Крачолов/Дуев-Тайг“ – авторски спектакъл на режисьора Боян Крачолов с включени рубаи от Омар Хаям в изпълнение на Васил Дуев-Тайг. На 1 юли от 19.00 ч. на сцена Underground режисьорът Любомир Колаксъзов ще покаже своя проект „Пътят към Астерий“ по мита за минотавъра и текстове на Борхес, Кавафис, Дюренмат и Бекет. А от 20.30 ч. на голяма сцена ще има „Надпяване“ по стихове на Константин Павлов, постановка на Ралица Ковачева-Бежан с участието на студентите на режисьора доц. д-р Антон Угринов. На 2 юли от 21.00 ч. на голяма сцена се качва „Персона“ от Ингмар Бергман на младата Патрисия Господинова, под чиято режисура са актьорите Боряна Манолова, Ния Кръстева, Йоана Буковска-Давидова и Венцеслав Димитров.

На 4 юли от 13.00 ч. на голяма сцена идва ред на „Целувайки умирам“ по „Ромео и Жулиета“ от Шекспир и „Историите на Шекспир за деца“, преразказани от Саманта Нюмън. Режисьори са проф. Възкресия Вихърова и доц. Ася Иванова, участват студенти от НБУ с художествен ръководител гл. ас. д-р Десислава Шпатова. От 17.00 ч. същия ден сцена Underground ще приюти „Всичко това е тя“ от Андрей Иванов с режисьор Олег Степанов и с актьорите Антон Колев и Диана Спасова.

На 6 юли от 19.30 ч. ще се играе „Поема за хлебарките“ по Кафка, Достоевски и Хайнер Мюлер. Режисьор и драматург е Рафаел Бижев, участват Игор Коробко и Николай Бакърджиев, а мястото е отново сцена Underground. От 21.00 ч. на голяма сцена ще излязат Виолина Доцева – актрисата, избрана да се превъплъти в младата Лили Иванова в бъдещия филм за примата на българската естрада, Силвия Донева и Марио Василев. Те ще представят „Сила“ – музикално-театрален пърформанс на Виолина Доцева и Ана Батева. Музиката е на Виолина, а режисьор е Батева. Сред закриващите събития на 7 юли е „Въглерод“ от Пиер Лоренцо Писано с режисьор Бюрхан Керим и актьори Преслав Търпанов, Стефани Андонова и София Джустрова. Спектакълът е от 19.30 ч. в зала Underground.

Пълната програма на Малък сезон 2026 ще откриете в сайта на „Сфумато“.

Вярна на философията си, и тази година театралната работилница ще номинира събития от „малкия“ за големия сезон директно по време на фестивала — жест към спонтанната креативност и работещ модел за подкрепа на най-младите артисти. На номинираните проекти театърът предоставя финансови и физически условия за доработване и премиера в периода септември-ноември 2026 г.

Малък сезон 2026 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Столична община и Съюза на театрите на Европа