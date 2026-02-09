Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ателие-спектакъл приканва Хамлет към действие в „Сфумато“

Проектът с водещ проф. Маргарита Младенова е по разкази на режисьора Боян Крачолов

09 Февр. 2026
Момент от репетиционния процес.
ТР Сфумато
Момент от репетиционния процес.

Ателие-спектакъл, наречен "Трябва и някакво действие, Хамлете", върху текстове на младия режисьор и писател Боян Крачолов ще има премиерни представления на 10 и 23 февруари от 19.00 часа в основната зала на Театрална работилница "Сфумато". Водещ на спектакъла е проф. Маргарита Младенова, асистент-режисьор е Люба Тодорова, а музикалният мотив е на композитора Христо Намлиев.

В проекта участват актьорите Александър Кънев, Биляна Георгиева, Димитър Крумов, Иван Николов, Ивана Керанова, Каталин Старейшинска, Кети Райкова, Надя Керанова, Петко Венелинов, Преслав Търпанов, Стефани Андонова и Теодор Кисьов.

„Преди повече от половин година прочетох „Трактат за кихането“ – втората книга с разкази на Боян Крачолов. Прочетох я на един дъх, веднага след това – втори път, препрочетох и по-ранната му „Църква от сънища“, видяхме се с Боян, през лятото четох и много други негови текстове – кратки прози и драматургия, които той ми изпрати... Последваха няколко срещи – вече работни – върху възникналия „от раз“ силен импулс да „изправим на крака“, на сцена, тия толкова живи, интелигентни, смислени поетични и самоиронични – всъщност повече монолози, отколкото разкази – които „плачат“ за театър“, споделя проф. Маргарита Младенова.

Спектакълът обединява монолози на 33-годишния човек – на човека в Христова възраст, който безпощадно изследва себе си и света в търсене на смисъла. Който няма къде да избяга от проклятието на своята интуиция за предназначение и за битие. Който пише – и прави, за да узнае.

„Ако е вярно твърдението на Боян, че писането му е подбудено от театралните опити на „Сфумато“ – още по-вярно е, че сега писаното подбужда нови театрални идеи. Какъв театър е кодиран в тези съдържания – открихме в проведеното ателие "Въпреки сгъстяващия се мрак" през януари. С любопитство и желание ви каним и на представлението, което създадохме заедно“, обръща се към бъдещите зрители режисьорката Маргарита Младенова.

Боян Крачолов е роден на 26 октомври 1992 г. в София. Завършва НАТФИЗ като бакалавър по режисура за драматичен театър в класа на проф. Иван Добчев. Магистър е по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор по театрознание и театрално изкуство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с дисертационен труд на тема „Аристотеловите театрални кодове и „нетеатралната“ драматургия на Самюъл Бекет“.

Един от първите спектакли, с които Боян Крачолов бе забелязан, е „Това НЕ Е Хамлет“, така че интересът му към знаковия за световната драматургия герой е отдавнашен. За тази постановка Боян заслужи награда „Аскеер 2017“ в категория „Изгряваща звезда“ (заедно с Иван Николов и Димитър Крумов, с които са съоснователи на арт сдружение „Конклав“). През 2021 г. Крачолов бе номиниран за „Аскеер“ отново, но този път в категорията „Съвременна българска драматургия“ за пиесата си „Монетата“. През 2024-та бе удостоен с „Икар“ за най-добра режисура за променадния спектакъл „Петрови в грипа и около него“ по Алексей Салников, който въвежда публиката в различни пространства на Народния театър. А точно днес младият театрал получи от Съюза на артистите в България нова номинация за „Икар 2026“ за своя режисьорски прочит на „Розенканц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Сопард в Народния, част от чиято трупа вече е той. Автор е и на специалните спектакли за Нощта на театрите „Балът на Капулети“ и „КупиДон“ (2024, 2025).

Спектакли на Крачолов са още „Х“, „Анархо-клоунада“, „Леонс и Лена“ в Yalta Art Room, „Мишеловката – фантазма по единствената репетиция на Хамлет с градските трагици“ в „Сфумато“ и др.

ТР Сфумато
ТР Сфумато
ТР Сфумато
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Трябва и някакво действие Хамлете, Сфумато, Боян Крачолов, Маргарита Младенова

Още новини по темата

"Другият човек" – това съм аз, това си ти
22 Ноем. 2025

Ъндърграунд поетесата Мария Вирхов възкръсва в „Сфумато“
07 Окт. 2025

"Медея" с Радина Кърджилова триумфира на международен фестивал в Скопие
06 Окт. 2025

Спектакъл на прочутия Габор Томпа гостува в „Сфумато“
23 Септ. 2025

Маргарита Младенова продължава „Идиот“ по Достоевски с „Лицето на ближния“
15 Септ. 2025

„Алма“ – муза на четирима велики творци, превзема „Сфумато“
03 Юни 2025

Розенкранц и Гилденстерн избират да умрат
25 Май 2025

Малките хора от „Хамлет“ стават главни герои в „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“
01 Апр. 2025

Класът на проф. Маргарита Младенова превзема Yalta Art Room
16 Яну. 2025

Народният театър преговаря за Изабел Юпер в проект на Ромео Кастелучи
24 Септ. 2024

Ицко Финци: Жестоко критикувам артисти, които мрънкат на репетиция
01 Юли 2024

Ицко Финци и Снежина Петрова посрещат в "Малкия сезон" на "Сфумато"
22 Юни 2024

Две души се докосват във вселенското "Свлачище"
14 Апр. 2024

Студентите на Маргарита Младенова представят любовен „Месец на село“
05 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?