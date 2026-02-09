Ателие-спектакъл приканва Хамлет към действие в „Сфумато“

Ателие-спектакъл, наречен "Трябва и някакво действие, Хамлете", върху текстове на младия режисьор и писател Боян Крачолов ще има премиерни представления на 10 и 23 февруари от 19.00 часа в основната зала на Театрална работилница "Сфумато". Водещ на спектакъла е проф. Маргарита Младенова, асистент-режисьор е Люба Тодорова, а музикалният мотив е на композитора Христо Намлиев.

В проекта участват актьорите Александър Кънев, Биляна Георгиева, Димитър Крумов, Иван Николов, Ивана Керанова, Каталин Старейшинска, Кети Райкова, Надя Керанова, Петко Венелинов, Преслав Търпанов, Стефани Андонова и Теодор Кисьов.

„Преди повече от половин година прочетох „Трактат за кихането“ – втората книга с разкази на Боян Крачолов. Прочетох я на един дъх, веднага след това – втори път, препрочетох и по-ранната му „Църква от сънища“, видяхме се с Боян, през лятото четох и много други негови текстове – кратки прози и драматургия, които той ми изпрати... Последваха няколко срещи – вече работни – върху възникналия „от раз“ силен импулс да „изправим на крака“, на сцена, тия толкова живи, интелигентни, смислени поетични и самоиронични – всъщност повече монолози, отколкото разкази – които „плачат“ за театър“, споделя проф. Маргарита Младенова.

Спектакълът обединява монолози на 33-годишния човек – на човека в Христова възраст, който безпощадно изследва себе си и света в търсене на смисъла. Който няма къде да избяга от проклятието на своята интуиция за предназначение и за битие. Който пише – и прави, за да узнае.

„Ако е вярно твърдението на Боян, че писането му е подбудено от театралните опити на „Сфумато“ – още по-вярно е, че сега писаното подбужда нови театрални идеи. Какъв театър е кодиран в тези съдържания – открихме в проведеното ателие "Въпреки сгъстяващия се мрак" през януари. С любопитство и желание ви каним и на представлението, което създадохме заедно“, обръща се към бъдещите зрители режисьорката Маргарита Младенова.

Боян Крачолов е роден на 26 октомври 1992 г. в София. Завършва НАТФИЗ като бакалавър по режисура за драматичен театър в класа на проф. Иван Добчев. Магистър е по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и доктор по театрознание и театрално изкуство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с дисертационен труд на тема „Аристотеловите театрални кодове и „нетеатралната“ драматургия на Самюъл Бекет“.

Един от първите спектакли, с които Боян Крачолов бе забелязан, е „Това НЕ Е Хамлет“, така че интересът му към знаковия за световната драматургия герой е отдавнашен. За тази постановка Боян заслужи награда „Аскеер 2017“ в категория „Изгряваща звезда“ (заедно с Иван Николов и Димитър Крумов, с които са съоснователи на арт сдружение „Конклав“). През 2021 г. Крачолов бе номиниран за „Аскеер“ отново, но този път в категорията „Съвременна българска драматургия“ за пиесата си „Монетата“. През 2024-та бе удостоен с „Икар“ за най-добра режисура за променадния спектакъл „Петрови в грипа и около него“ по Алексей Салников, който въвежда публиката в различни пространства на Народния театър. А точно днес младият театрал получи от Съюза на артистите в България нова номинация за „Икар 2026“ за своя режисьорски прочит на „Розенканц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Сопард в Народния, част от чиято трупа вече е той. Автор е и на специалните спектакли за Нощта на театрите „Балът на Капулети“ и „КупиДон“ (2024, 2025).

Спектакли на Крачолов са още „Х“, „Анархо-клоунада“, „Леонс и Лена“ в Yalta Art Room, „Мишеловката – фантазма по единствената репетиция на Хамлет с градските трагици“ в „Сфумато“ и др.