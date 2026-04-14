Италиански дует от Марсилия затяга „Примката на Барнард“ в Сфумато

Спектакълът „Примката на Барнард“ (The Barnard Loop) на италианско-френската компания DispensaBarzotti ще гостува на основната сцена на Театрална работилница „Сфумато“ на 13 и 14 май, съобщават домакините на събитието. Базираната в Марсилия трупа се завръща в София за трети път. След гастрола си със спектакъла „Виктор“ и творческата резиденция по настоящата си постановка, дуото на Алесандра Вентрела и Роко Манфреди идва отново в театралната работилница – този път с готовия резултат: „Примката на Барнард“.

Заглавието препраща към огромната мъглявина в съзвездието Орион – красив пръстен от светлина, видим само с космически телескоп. По същия начин и спектакълът приканва да погледнем отвъд очевидното. „Примката на Барнард“ е безсловесен спектакъл, съчетаващ театър, клоунада и magie nouvelle – съвременно направление в магическото изкуство, което не разчита на класически илюзионистки трикове, а превръща магията в поетичен театрален език.

На сцената един мъж в пижама се бори с безсънна нощ. Това, което започва като позната битка с възглавницата, бързо прераства в нещо непредвидимо и предметите оживяват, пространството се изкривява, странни същества нахлуват в стаята. Границата между реалност и сън се размива напълно. Представлението е изградено като система от китайски кутии и всеки нов сън съдържа следващия, а илюзията се наслоява върху илюзия в привидно безкраен процес. Резултатът е едновременно смешен, тайнствен и трогателен. Магическите ефекти са в услуга на разказа и на емоцията. Публиката се смее, учудва се и се потапя в свят, в който въображението няма граници. Точно като в сън – всичко изглежда напълно логично, въпреки че е абсолютно невъзможно.

Спектакълът е без думи, което го прави универсално разбираем и подходящ както за международна публика, така и за деца и ученици от всички възрасти, защото комбинацията от визуална магия, физическа комедия и клоунада говори на език, който не се нуждае от превод. На сцената са Якопо Мария Бианкини и Роко Манфреди.

Компанията DispensaBarzotti е създадена от италианците Алесандра Вентрела (режисьор и светлинен дизайнер) и Роко Манфреди (актьор, автор и сценограф). От 2019 г. те работят в Марсилия, в пресечната точка между физически и куклен театър, цирк и илюзионно изкуство. Дуото води и работилници по театър и илюзионизъм за деца и възрастни, професионалисти и любители, във Франция и Италия. Техният подход е уникален, тъй като не разчита толкова на зрелищността, колкото на поезията – магията при тях е инструмент за разказване на дълбоко човешки истории.

Компанията е подкрепяна от община Марсилия и е преминала през повече от десет творчески резиденции във Франция и Италия, от Archaos (Национален цирков полюс, Марсилия) и Le CIAM (Екс-ан-Прованс) до Carrozzerie | n.o.t (Рим). Сред партньорите на продукцията „Примката на Барнард“ е и Teatro Necessario Circo – Национален център за съвременен цирк в Парма. Театрална работилница „Сфумато" също е сред институциите, подкрепили създаването на спектакъла.

„Примката на Барнард“ е носител на редица театрални отличия в Италия и Франция.