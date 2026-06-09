Йерней Лоренци избра актьорите за "Физика на тъгата"

Прочутият словенски режисьор Йерней Лоренци започна днес репетиции за новия си български спектакъл, който ще бъде изграден по романа на Георги Господинов "Физика на тъгата". За сценичния прочит на творбата именитият гост обяви впечатляващ актьорски състав от няколко поколения артисти на Народния театър. Те са Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Теодора Духовникова, Христо Петков, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Василена Винченцо, Дарина Радева, Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Стелиан Радев и Димитър Николов. Излишно е да се гадае на кого е поверена главната роля, тъй като в постановка по това произведение всички роли биха били еднакво значими, а и в проектите на Лоренци обикновено персонажите си подават щафетата и водят повествованието като равностойни разказвачи. Резултата ще видим на Голяма сцена през новия сезон в началото на октомври. Тогава за първи път пред очите на зрителите ще се срещнат творческият свят на българския писател и характерният театрален език на словенския режисьор.

В своята режисьорска концепция Лоренци си представя спектакъла като своеобразен лабиринт от истории, образи, звуци, спомени и човешки присъствия. "Нима всички ние не сме Минотаври? Всеки от нас е прикован към собствения си кръст на тъгата и самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето", казва режисьорът. За Лоренци лабиринтът е самата драматургия – възел от памет, усещания, мелодии, предмети и личности, които се преплитат в общо театрално преживяване. Спектакълът ще съчетава средствата на драматичния театър, хепънинга, разказването на истории, пърформанса и музикалната структура на сценичното действие, следвайки духа на романа, който отказва да бъде затворен в един-единствен жанр, издават от екипа.

Драматизацията е на хърватския писател и драматург Дино Пешут. Той е имал няколко срещи с автора на оригинала Георги Господинов, който също е участвал в създаването на драматургичния текст, научи "Сега". Сценографията е дело на Бранко Хойник, костюмите – на Белинда Радулович, а музиката е на Жига Хрен, който е и асистент на режисьора. Драматург на постановката е Мирослава Тодорова.

След впечатляващия "Орфей", чиято премиера бе през октомври 2022 г., Йерней Лоренци се завръща в Народния театър, за да постави един от най-значимите романи на съвременната българска и европейска литература. "Физика на тъгата" се превърна в международен литературен феномен още с появата си, а творчеството на Георги Господинов получи световно признание със спечелването на международната награда "Букър" през 2023 г. за романа "Времеубежище".