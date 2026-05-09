Звездни актьори разследват кои са скъперниците на XXI век

Петко Мавродиев Георги Мамалев и Валентин Ганев (зад гърба му) са лидерите на двете "трупи".

Любими звезди и жива музика ще има на Голяма сцена на Народния театър във вечната комедия на Молиер „Скъперникът“, с която дебютира в България световноизвестният театрален режисьор и професор Слободан Унковски. Премиерните представления са насрочени за 28 и 29 май. В мащабната продукция учатват над 20 актьори от първата ни трупа, а в главните роли влизат Валентин Ганев, Георги Мамалев, Михаил Петров, Параскева Джукелова, Дарин Ангелов, София Бобчева и Ева Тепавичарова, редом с още утвърдени и млади таланти.

Служейки си с разтърсващата сила на фарса и сатирата, Слободан Унковски създава мост между класическия текст и съвременния свят, като задава неудобни, но винаги актуални въпроси. Кои са скъперниците на 21-ви век? Какво трупат? Има ли граница, отвъд която могат да спрат да мислят само за себе си?...

За да превърне класиката във вълнуващо съвременно зрелище, Унковски извежда на сцената грандиозен актьорски състав, разделен на различни групи. Както „Сега“ по-рано писа, режисьорът подготвя два пълни състава от актьори, които ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление и ще си „подават топката“, като играят в различни стилистики. В единия скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия в образа ще се превъплъти Георги Мамалев. Младите актриси Александра Свиленова (Лита от филма „Гунди“) и Кремена Славчева (момичето от спектакъла „Хага“) ще са двете изпълнителки на главната женска роля – Мариана. Александра ще е Мариана в групата на Валентин Ганев като Скъперника, а Кремена – в групата на Георги Мамалев.

Публиката ще види едновременно трупа, която играе в класически висок стил, и втора – пътуваща актьорска група, търсеща своя публика и признание. На сцената се появява и трета формация, която се държи, сякаш е изпратена от самия автор, за да определя „как е правилно да се играе Молиер“. Всички те обаче се оказват въвлечени в комична битка между маниакалната алчност на лихваря Арпагон и правото на любов на неговите деца.

„За мен пиесата е привлекателна заради възможността, която ми дава – да „жонглирам“ с различни стилове и подходи на актьорската игра“, споделя режисьорът Слободан Унковски.

На сцената ще видим също Христо Чешмеджиев, Ненчо Костов, Мартин Димитров, Ирина Митева, Христо Терзиев, Явор Вълканов, Гергана Змийчарова, Владислава Николова, Дарина Радева, Мартина Пенева, Иван Николов, Александър Тонев, Александър Кънев, Антония Кундакова, Димитър Крумов, Стефан Саръиванов и Марин Рангелов.

Атмосферата на спектакъла ще бъде допълнена от музиката на композитора Ирена Попович Драгович, която ще се изпълнява на живо от музиканти на сцената. Сценографията е поверена на Миодраг Табачки, а впечатляващите костюми са дело на Александар Ношпал.

Билетите вече са в продажба на касите на Народния театър, както и онлайн.