Учредиха „Букър“ и за детска литература

History & Lives of the British Royals Писателят Франк Котрел-Бойс и кралица Камила в Кларънс хаус в Лондон след отличаването му с Британската награда за детска литература за 2024-а.

Фондацията, стояща зад престижната награда „Букър“, обяви днес, че учредява нова категория за приз в областта на детската литература, съобщи АР. Подобно на останалите отличия от семейството на „Букър“, наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда (около 57 400 евро).

Кандидатстването ще бъде възможно от началото на следващата година, а първият приз ще бъде връчен през 2027 г. Победителят ще бъде избран от жури, съставено от деца и възрастни, начело с писателя Франк Котрел-Бойс – настоящия лауреат на Британската награда за детска литература. Авторът на книги като „Милиони“, отличена с медала „Карнеги“, сподели, че е развълнуван от перспективата да оглави журито.

Новата награда се финансира от благотворителната организация за изкуства, околна среда и образование AKO Foundation. Тя ще бъде отворена за художествени произведения от цял свят, насочени към деца на възраст между 8 и 12 години, написани на английски или преведени и публикувани във Великобритания или Ирландия.

Главният изпълнителен директор на фондацията „Букър“ Габи Уд заяви, че отличието има за цел да вдъхнови повече млади хора да четат и да бъде „семето, от което ще израснат бъдещите поколения читатели за цял живот“.

Оригиналната награда „Букър“ е основана през 1969 г. и е известна с това, че често променя съдбата на писателите, които я получават. Сред нейните носители са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Иън Макюън, Арундати Рой и Хилари Мантел. Тазгодишният победител ще бъде обявен на 10 ноември.

Международната награда „Букър“ е учредена през 2005 г. първоначално като награда за цялостно творчество. От 2016 г. обаче тя се присъжда за конкретно произведение на преведена на английски художествена литература, като паричната сума се поделя между автора и преводача. Сред предишните ѝ лауреати са носителите на Нобелова награда за литература Олга Токарчук от Полша и Хан Канг от Южна Корея, отбелязва още АР. БТА припомня, че носител на международната награда „Букър“ за 2023 г. е българският писател Георги Господинов. Той бе отличен за романа си „Времеубежище“.