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Всички подгряващи изпълнители напуснаха турнето на Ед Шийрън

В знак на солидарност с рапъра Макълмор, който бе отстранен след изказвания в подкрепа на Палестина

Днес, 01:45
Ед Шийрън
БГНЕС
Ед Шийрън

Всички подгряващи изпълнители за концертите на Ед Шийрън в САЩ се оттеглиха в знак на солидарност с рапъра Макълмор, който беше отстранен от световното турне след изказвания в подкрепа на Палестина, съобщава Би Би Си. Сред тях са Финиъс, братът и музикален партньор на Били Айлиш, ирландският певец Арън Роу, датската група Lukas Graham и ирландската фолк група Beoga, която излизаше на сцената заедно с хедлайнера.

Оттеглянето им последва публикация на Шийрън, в която британският певец обяснява, че решението Макълмор да бъде отстранен от турнето е на организаторите, а не негово. Роу и Lukas Graham е трябвало да заместят рапъра в оставащите концерти в САЩ, докато Beoga е участвала в няколко песни с Шийрън по време на концертите. Участието на Финиъс е било планирано за концертите в Южна Америка по-късно тази година.

"Артистите не трябва да бъдат заглушавани, когато говорят в защита на потиснатите", написа носителят на две награди "Оскар" и 11 "Грами" Финиъс, като подчерта, че подкрепя Палестина и палестинския народ. Beoga, която е част от движението Irish Artists for Palestine, посочи историческия опит на Ирландия с колониализма.

Арън Роу също заяви, че като ирландец познава "геноцида, насилствения глад и насилствената окупация" и не може да приеме използването на власт за заглушаване на подобни позиции. Членовете на групата Lukas Graham определиха решението си като трудно.

Случаят започна, след като Макълмор беше отстранен от турнето след негово изказване по време на концерт на 5 септември на стадион MetLife в Ню Джърси. Докато представяше протестната си песен Hind's Hall, рапърът скандира "Free Palestine" и заяви, че критиката към Израел и противопоставянето на действия, които той определя като геноцид, не представляват критика към еврейската общност. По-късно Макълмор уточни, че няколко американски стадиона са поискали да не участва в концертите, като посочи и връзка с милиардера Робърт Крафт.

Крафт, който е собственик на групата Kraft Group, заяви, че решението е свързано с последните изказвания на Макълмор и с по-широка история на изказвания и изображения, които според него са обидни за еврейската общност. На този фон Шийрън заяви, че е разговарял с концертните зали и организаторите, но решението за отстраняването на Макълмор е окончателно.

Попзвездата подчерта, че има лични възгледи за войната в Газа, но предпочита да не ги изразява публично, тъй като според него публиката му не идва на концертите заради политически дебат. Шийрън заяви, че иска музиката му да бъде място, което обединява хора с различен произход, и добави, че уважава позицията на Макълмор, но смята, че "има място за различни подходи към една и съща цел: мир". 

Турнето на Ед Шийрън трябва да продължи в събота във Филаделфия.

Междувременно Макълмор обяви, че дарява 1 милион долара, спечелени от турнето дотук, на шест организации, подкрепящи палестинците. Той предизвика Робърт Крафт да повтори жеста му, съобщава Variety.

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Ключови думи:

Ед Шийрън, Макълмор

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