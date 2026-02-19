U2 пак пише политически песни: с украински войник и "Американски некролог"

Снимка: ЕПА/БГНЕС "Ю Ту" не са писали нови песни от близо 10 г.

Ирландската рок група "Ю Ту" издаде политически мотивиран миниалбум в сътрудничество с британската попзвезда Ед Шийрън и украински музикант, станал войник. Days Of Ash излезе вчера, като предшества предстоящия по-късно през тази година дългосвирещ албум на групата. Той съдържа пет песни и стихотворение.

Една от песните в миниалбума - Yours Eternally, коментира войната между Украйна и Русия и включва участия на Ед Шийрън и украинския войник Тарас Тополя. Тя ще бъде съпроводена от четириминутен документален филм, който ще излезе следващия вторник, за да отбележи четвъртата годишнина от инвазията на Русия в Украйна.

Още по-силна е American Obituary ("Американски некролог"), която се фокусира върху фаталната стрелба в САЩ по-рано този месец срещу майката на три деца Рене Гуд от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ.

Другите песни в албума са посветени на израелско-палестинската война, както и на протестното движение "Жени, живот, свобода", което започва в Иран през септември 2022 г., провокирано от смъртта на Махса Амини при съмнителни обстоятелства, докато е задържана от полицията. В миниалбума участва също нигерийката Адеола от супергрупата Les Amazones d'Afrique, която рецитира стихотворението Wildpeace на израелския писател Йехуда Амихай.

Това е първият албум на U2 от три години насам, когато излезе Songs of Surrender. Той обаче съдържаше презаписи на стари песни и реално групата не беше издавала нови композиции близо 10 години - от Songs of Experience (2017 г.). Миниалбумът е описан като "актуален отговор на световните събития", посветен на темите за войната, политиката и насилието.

Боно, Дейвид "Ди Едж" Евънс, Адам Клейтън и Лари Мълън Джуниър свирят заедно от средата на 70-те и са известни с политическата си активност и социални позиции, отбелязва ДПА. "Беше вълнуващо да се съберем четиримата в студиото през последната година", каза вокалистът на "Ю Ту" Боно. "Песните в Days Of Ash са много различни като настроение и теми в сравнение с тези, които ще бъдат в албума по-късно тази година. Парчетата от този миниалбум не можеха да чакат."

65-годишният певец описва новите сингли като "песни на неподчинение, отчаяние и скръб", добавяйки, че "празничните песни ще последват, сега работим над тях".