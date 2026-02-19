Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

U2 пак пише политически песни: с украински войник и "Американски некролог"

Миниалбумът Days of Ash е силно ангажиран с политическите теми на деня

Днес, 11:58
"Ю Ту" не са писали нови песни от близо 10 г.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
"Ю Ту" не са писали нови песни от близо 10 г.

Ирландската рок група "Ю Ту" издаде политически мотивиран миниалбум в сътрудничество с британската попзвезда Ед Шийрън и украински музикант, станал войник. Days Of Ash излезе вчера, като предшества предстоящия по-късно през тази година дългосвирещ албум на групата. Той съдържа пет песни и стихотворение.

Една от песните в миниалбума - Yours Eternally, коментира войната между Украйна и Русия и включва участия на Ед Шийрън и украинския войник Тарас Тополя. Тя ще бъде съпроводена от четириминутен документален филм, който ще излезе следващия вторник, за да отбележи четвъртата годишнина от инвазията на Русия в Украйна.

U2 - Yours Eternally (Lyric Video) ft. Ed Sheeran and Taras Topolia
‘Yours Eternally’ lyric video from U2’s ‘Days Of Ash EP’Listen to ‘Days Of Ash EP' : https://U2.lnk.to/DOAEPIDSubscribe to the U2 channel: https://U2.lnk.to/...
YouTube

Още по-силна е American Obituary ("Американски некролог"), която се фокусира върху фаталната стрелба в САЩ по-рано този месец срещу майката на три деца Рене Гуд от служител на Имиграционната и митническата служба на САЩ. 

U2 - American Obituary (Lyric Video)
‘American Obituary’ lyric video from U2’s ‘Days Of Ash EP’Listen to ‘Days Of Ash EP' : https://U2.lnk.to/DOAEPIDSubscribe to the U2 channel: https://U2.lnk.t...
YouTube

Другите песни в албума са посветени на израелско-палестинската война, както и на протестното движение "Жени, живот, свобода", което започва в Иран през септември 2022 г., провокирано от смъртта на Махса Амини при съмнителни обстоятелства, докато е задържана от полицията. В миниалбума участва също нигерийката Адеола от супергрупата Les Amazones d'Afrique, която рецитира стихотворението Wildpeace на израелския писател Йехуда Амихай.

Това е първият албум на U2 от три години насам, когато излезе Songs of Surrender. Той обаче съдържаше презаписи на стари песни и реално групата не беше издавала нови композиции близо 10 години - от Songs of Experience (2017 г.). Миниалбумът е описан като "актуален отговор на световните събития", посветен на темите за войната, политиката и насилието. 

Боно, Дейвид "Ди Едж" Евънс, Адам Клейтън и Лари Мълън Джуниър свирят заедно от средата на 70-те и са известни с политическата си активност и социални позиции, отбелязва ДПА. "Беше вълнуващо да се съберем четиримата в студиото през последната година", каза вокалистът на "Ю Ту" Боно. "Песните в Days Of Ash са много различни като настроение и теми в сравнение с тези, които ще бъдат в албума по-късно тази година. Парчетата от този миниалбум не можеха да чакат."

65-годишният певец описва новите сингли като "песни на неподчинение, отчаяние и скръб", добавяйки, че "празничните песни ще последват, сега работим над тях".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ю Ту, Ед Шийрън, U2

Още новини по темата

Полицията в Индия спря уличен концерт на Ед Шийрън
10 Февр. 2025

60 000 пяха с Ед Шийрън в концерта на годината
01 Септ. 2024

Крис Хемсуърт изненада 70 000 фенове на Ед Шийрън в Румъния
26 Авг. 2024

Михаела Филева ще подгрява Ед Шийрън в София
20 Авг. 2024

Ед Шийрън купи дял от клуб в Премиър лийг
16 Авг. 2024

Хаос и 100 хил. на виртуална опашка за концерта за Ед Шийрън
26 Окт. 2023

Суперзвездата Ед Шийрън ще пее на стадион "Васил Левски" догодина
20 Окт. 2023

Ед Шийрън не е плагиатствал от Марвин Гей, реши съдът
05 Май 2023

Да отмъстиш на бившия с песен
30 Яну. 2023

Искат от Ед Шийрън $ 100 млн. за плагиатство

30 Септ. 2022

Боно от U2 разказа живота си в книга
22 Септ. 2022

След "Пинк Флойд" и U2 запяха за Украйна
08 Апр. 2022

Ед Шийрън спечели дело за плагиатство срещу най-големия му хит

07 Апр. 2022

Корейци триумфираха и на европейските MTV награди
15 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?