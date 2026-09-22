"Под прикритие 6" разпродаде НДК за 2 дни

Само два дни след като бе обявено завръщането на сериала "Под прикритие" в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията в зала 1 на НДК свършиха. Обмисля се втора дата, съобщават от обществената телевизия. Събитието на 5 октомври ще премине с червен килим и в присъствието на екипа.

Но дългоочакваната премиера няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - "БГ кино вечер". Новият сезон на "Под прикритие" включва 12 епизода и ще събере отново част от ключовите герои на сериала, изиграни от Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова. Към тях се присъединяват и новосъздадените персонажи на Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ "Под прикритие" се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, излъчван в десетки държави по света. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

За почитателите на киното предстоят още проекти от филмопроизводството на БНТ – подготвят се историческият сериал "Огън в зениците", "Летище", два ситкома и още няколко нови филма. Очаква ги и пакет от над 60 чуждестранни продукции, носители на най-престижните награди "Оскар", "Златна мечка" и "Златна палма", основно от периода 2023-2025.