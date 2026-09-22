Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Под прикритие 6" разпродаде НДК за 2 дни

Обмисля се втора дата, след като билетите за премиерата свършиха

Днес, 16:41
БНТ

Само два дни след като бе обявено завръщането на сериала "Под прикритие" в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията в зала 1 на НДК свършиха. Обмисля се втора дата, съобщават от обществената телевизия. Събитието на 5 октомври ще премине с червен килим и в присъствието на екипа.

Но дългоочакваната премиера няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - "БГ кино вечер". Новият сезон на "Под прикритие" включва 12 епизода и ще събере отново част от ключовите герои на сериала, изиграни от Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова. Към тях се присъединяват и новосъздадените персонажи на Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ "Под прикритие" се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, излъчван в десетки държави по света. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

За почитателите на киното предстоят още проекти от филмопроизводството на БНТ – подготвят се историческият сериал "Огън в зениците", "Летище", два ситкома и още няколко нови филма. Очаква ги и пакет от над 60 чуждестранни продукции, носители на най-престижните награди "Оскар", "Златна мечка" и "Златна палма", основно от периода 2023-2025.

БНТ
БНТ
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Под прикритие

Още новини по темата

Гунди и Радина Кърджилова влизат в "Под прикритие"
07 Окт. 2025

Започнаха снимките за "Под прикритие" 6
25 Юни 2025

БНТ тържествено обяви 6-и сезон на "Под прикритие"
06 Февр. 2024

БНТ обяви за прекомерни претенциите на актьора Ивайло Захариев
28 Авг. 2023

Актьор съди БНТ заради "Под прикритие"

13 Авг. 2023

Гангстерският рай на изток и на запад от Калотина
04 Февр. 2022

Приходите от „Под прикритие“ са добре охранявана тайна в БНТ
26 Ноем. 2019

БНТ продаде на Нова телевизия правата на "Под прикритие"
18 Ноем. 2019

Бандитите от "Под прикритие" се събират след 4 години
20 Авг. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки