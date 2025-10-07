Медия без
Гунди и Радина Кърджилова влизат в "Под прикритие"

Нови звезди се присъединяват към Куката и Джаро в шестия сезон на сериала

Днес, 14:20
Павел Иванов и Захари Бахаров в сцена от сериала
БНТ
Наред с Юлиан Вергов, чието име вече бе обявено от продукцията, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на "Под прикритие". Това са младите актьори Павел Иванов - изгрял устремно с ролята на Гунди в едноименния кинохит, Климентина Фърцова ("Голата истина за група "Жигули"), Велина Георгиева (сериалите "Братя" и "Съни бийч"), както и любимката на сцената и екрана Радина Кърджилова. От БНТ не съобщават какви герои ще изиграят те, но твърдят, че техните "атрактивни персонажи ще добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал".

В "Под прикритие 6" зрителите ще видят завръщането на Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката (Мариан Вълев), Тишо - Големия Близнак (Кирил Ефремов). Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Джаро, в когото отново се превъплъщава Михаил Билалов.

Над 5 000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, впечатляващи сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори – това са само част от любопитните факти от снимачната площадка на шести сезон на сериала. Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации.

Изпълнителен продуцент е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист – Димитър Митовски, а режисьор – Виктор Божинов, познат с работата си по епизоди от предходни сезони, но и от сериалите "Вина", "Пътят на честта", "Връзки" и филмите за голям екран "Възвишение", "Голата истина за група "Жигули". Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и криминалният репортер Слави Ангелов. Зад камерата застават операторите Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

Завръщането на "Под прикритие" бе тържествено оповестено от продуцента БНТ още миналия февруари, като снимките се очакваше да започнат същото лято. Те обаче се забавиха с близо година. Един от най-успешните български сериали, "Под прикритие" е гледан не само от милиони у нас, но и е излъчен в повече от 180 територии по света чрез глобалните стрийминг платформи. БНТ за първи път показа "Под прикритие" през 2011 г., а последният пети сезон бе в ефир през 2016 година. 

През 2024 г. сценаристите на оригиналните епизоди Георги Иванов и Теодора Маркова възнегодуваха, че БНТ няма права върху историята и героите. "По договор и според ЗАПСП правата, отстъпени на БНТ върху "Под прикритие" изтекоха преди 3 години (10 години след датата на първото излъчване). С други думи те се връщат обратно при авторите, създали историята, героите и сценария. С ново споразумение отстъпихме за срок от още 10 години правата САМО И ЕДИНСТВЕНО за готовото аудиовизуално произведение. Нито БНТ, нито някой друг продуцент, разполага с правата върху героите и историята, създадени тогава", уточнява Маркова. Сценаристите не са съобщили да правата си в съда.

Актьорът Ивайло Захариев, който изпълни главната роля в "Под прикритие", обаче съдеше БНТ за неизплатени на актьорите приходи от сериала. През 2023 г. съдът окачестви изплатения му хонорар като "справедлив".

"Под прикритие 6" е дългоочаквана престижна продукция за БНТ под ръководството на Емил Кошлуков, който вече три години управлява неправомерно обществената телевизия след изтичане на 3-годишния му мандат като генерален директор.

Радина Кърджилова е сред силните дамски попълнения
Мариан Вълев и Юлиан Вергов
Велина Георгиева
