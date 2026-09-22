Paramount премахна последната пречка пред мегасделката с Warner Bros

Новият съвет трябва да защитава CBS News и CNN от натиск от страна на собствениците и акционерите.

Холивудският гигант Paramount Skydance постигна извънсъдебно споразумение с щатските власти на Калифорния и още 11 американски щата, които се опитаха да блокират сливането му с Warner Bros. Discovery.

Новината окончателно разчиства правния път пред финализирането на една от най-мащабните сделки в историята на развлекателната индустрия.

Генералният прокурор на Калифорния Роб Бонта, който оглавяваше коалиция от 12 щата, обяви постигането на компромис.

Според условията на споразумението Paramount се задължава да създаде в рамките на 180 дни след приключването на сделката съвет за редакционна независимост, състоящ се от пет журналисти с опит от поне 10 години. Съветът трябва да защитава CBS News и CNN от натиск от страна на собствениците и акционерите. Освен това компанията трябва да пуска в кината не по-малко от 30 филма годишно. За да уреди претенциите на регулаторите, Paramount Skydance е поела конкретни ангажименти за запазване на конкурентната среда, както и за защита на местните инвестиции във филмовото производство на територията на участващите щати. Генералният директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав съобщи на служителите, че сливането се планира да приключи не по-късно от началото на октомври.

Споразумението с щатските власти бележи преломен момент за трансформацията на медийния пейзаж в САЩ. Обединението между Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery ще събере под един покрив емблематични студия, огромни филмови каталози и водещи стрийминг услуги, създавайки нов глобален гигант.

Сделката ще доведе до обединяването под една шапка на филмовите студия Paramount Pictures, Skydance Media, Miramax и Republic Pictures с Warner Bros. Motion Picture Group и Cartoon Network Studios. Телевизионните канали CBS, Nickelodeon, Showtime се обединвяват с HBO, CNN, Cartoon Network, Boomerang, Discovery Channel, HGTV, Eurosport. Същото важи за стрийминг платформите Max и Paramount+.