Warner Bros отхвърли контраофертата на близката до Тръмп Paramount

Засега Netflix остава фаворит в сделката, макар че конкурентът предложи по-голяма сума

Днес, 19:29

102-годишното студио Warner Bros. отхвърли конкурентната оферта за поглъщане от Paramount, която бе отправена миналата седмица, за да надделее над плановете на стрийминг гиганта Netflix да придобие холивудския гигант и собственик на CNN. От Warner заявиха, че условията на сливането с Netflix са по-добри, докато офертата на Paramount "отново не отговаря на ключовите опасения, които ние последователно сме изразявали по време на нашето обширно ангажиране и преглед на шестте им предишни предложения".

Netflix шокира индустрията на 5 декември, като обяви, че е сключила споразумение за закупуване на филмовото и телевизионното студио за близо 83 милиарда долара. Това е най-голямата сделка за поглъщане в развлекателната индустрия изобщо. Три дни по-късно Paramount, чийто главен изпълнителен директор е Дейвид Елисън - син на Лари Елисън, съюзник на Доналд Тръмп, стартира оферта за изкупуване изцяло в брой, оценяваща развлекателния гигант на още по-внушителните 108,4 милиарда долара.

"Уверени сме, че сливането ни с Netflix представлява по-добра и по-сигурна стойност за нашите акционери", се казва в изявлението, цитирано от АФП. В писмо до акционерите, разкрито в нормативен документ, бордът пише, че Paramount "постоянно е подвеждала" акционерите на Warner Bros Discovery, че офертата им от 30 долара на акция е напълно гарантирана или "подкрепена" от семейство Елисън, начело с милиардера и главен изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън. "Не е и никога не е била", казва още писмото, отбелязвайки, че контраофертата на Paramount крие "многобройни, значителни рискове".

Президентът на САЩ заяви миналата седмица, че иска да гарантира, че Cи Ен Ен ще получи нов собственик като част от продажбата, насочвайки се към новинарската агенция, с която отдавна е в конфликт. 

Потенциалното придобиване на Warnеr Bros. от Netflix ще трябва тепърва да бъде разгледано и одобрено от монополната комисия в Сената. Освен невижданата консолидация в сектора, сделката предизвика опасения и за бъдещето на киното, каквото го познаваме от XX век, заради политиките на стрийминг гиганта в тази посока. Част от активите на Warner Bros Discovery е и HBO, най-силният конкурент на Netflix при стрийминг услугите.

