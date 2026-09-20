Министърът на културата се зае със заплатите в БНР

Министърът на културата Евтим Милошев заяви за БНТ, че правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР. Думите му са по повод готовността на цигуларката Ива Джаджева, солист-оркестрант в Симфоничния оркестър на БНР, да започне гладна стачка на 28 септември, ако дотогава не бъдат обявени краткосрочни мерки за подобряване на положението със заплатите.

"Ето това е нещо, което много ме смути по простата причина, че Българското национално радио е първостепенен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни, но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично, това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци, но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство.

Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки", каза Евтим Милошев.

От своя страна, главният диригент на Симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко.

По повод протеста в защита на Киноцентър "Бояна" от 7 септември министърът заяви, че зад това "стоят преди всичко финансови, търговски и политически интереси". Милошев изтъкна, че филмовото студио е частно търговско дружество, а в недоволството са се включили едва четирима души. "Когато четирима души се заявят като кинаджии, това означава, че или няма кино, или има нещо гнило в цялата работа", коментира министърът. Той припомни, че приватизацията на обекта се е случила преди 20 години и през тези години киноцентърът не е загубил нищо от собствеността си, която е стартирала с 300 декара.