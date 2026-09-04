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Иво Христов пак намери повод да нападне БНР

Днес, 13:40
Иво Христов
БГНЕС
Иво Христов

Настървен спор за БНР се разрази между вицепремиера Иво Христов и двамата съпредседатели в "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Повод стана въпросът на Божанов във връзка с участие на Христов по БНТ през август, в което той казва, че олигархията е завладяла медиите. Изявлението му предизвика реакция от страна на СЕМ.  Божанов каза, че такива "неадекватни критики" са били отправени по отношение на БНР. "Коя е тази олигархия и кои са тези олигарси? БНР овладяно ли е и от кого?", попита Божанов. Той допълни, че това става на фона на вероятната продажба на "Нова телевизия" на "американски купувач, който иска да привнесе MAGA културата". 

Иво Христов пък попита Божанов дали той самият не е говорител на "определен клон на олигархията", както и че зрителите на БНР звъняли в ефир, за да отправят критики към редакционната политика на радиото. "Аз казах, че българските медии са в ръцете на олигарсите, а отделно казах, че БНР не отговоря на критериите за обективност, което се вижда от гражданите, които звънят на линиите на радиото", каза Христов. Божанов пък отвърна на свой ред, че не е редно позицията на вицепремиер да бъде съставена на базата на недоволни зрители. "Вие вярвате ли, че БНР е редакционно зависим и от кого", попита отново Божанов. "Няма нищо изненадващо в това български гражданин и данъкоплатец да изкаже мнение на радиото, което издържаме", каза Христов, след което внезапно се обърна към Ивайло Мирчев, който му подвикваше от място: "Успокойте се, Мирчев, вашите орди от тролове във "Фейсбук" деформираха дебата и прогониха хората от социалните мрежи и сега вие сте основен източник на омраза в българските медии".

Ивайло Мирчев отговори от парламентарната трибуна, че "никой не си е позволявал да влияе на БНР", както и че думите на Христов като вицепремиер се възприемат като заплаха. Накрая заяви, че ДБ "си нямат идеолог като "Прогресивна България" - нещо средно между Разпутин и Дугин", а само хора, които гледат към Европа.

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Ключови думи:

БНР, Иво Христов

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