300 френски вестника възроптаха срещу изкуствения интелект на "Гугъл"

Pixabay Това е поредната атака от страна на медийните компании срещу използването на техни статии и друго съдържание от американския технологичен гигант, на фона на спада в приходите от реклама.

Федерация от близо 300 френски всекидневника съобщи днес, че е подала жалба до националния орган за защита на конкуренцията във връзка с генерираните от изкуствен интелект нови обобщения на резултати при търсене в "Гугъл", като изразява опасения, че тази функция ще доведе до спад в посещаемостта на техните уебсайтове, предава БНР, като се позовава на АФП.

Това е поредната атака от страна на медийните компании срещу използването на техни статии и друго съдържание от американския технологичен гигант, на фона на спада в приходите от реклама.

В края на юли "Гугъл" пусна във Франция своята функция "AI Overviews", която се появява над обичайните връзки към резултатите от търсенето и събира информация от широк спектър източници.

Но асоциацията на вестниците APIG иска регулаторният орган да гарантира, че "Гугъл" ще спазва ангажиментите, поети през 2022 г." като част от споразумение за компенсации с френските медийни групи.

Информацията "има значителна стойност", заяви председателят на APIG Марк Фейе, който е и управляващ директор на дясноцентристкия вестник "Фигаро".

"Редакторите не се стремят да спрат иновациите. Те искат тази стойност да бъде споделена и да получат компенсация за използването на тяхното съдържание", се посочва в изявлението на асоциацията.

Според нея "Гугъл" е пуснал новите резюмета, създадени с изкуствен интелект, без съгласието на медиите, което представлява предполагаемо нарушение на споразумението от 2022 г.

Органът за защита на конкуренцията през 2024 г. вече наложи глоба на "Гугъл" в размер на 250 милиона евро за неспазване на части от споразумението.

През последните две десетилетия много медийни групи отбелязаха спад в приходите си, тъй като рекламата все повече се премества в интернет, където технологичните компании прибират голяма част от печалбите, посочва АФП.