"Гугъл" представи умни очила с изкуствен интелект

Днес, 12:29
Американският технологичен концерн "Гугъл" представи умни очила, задвижвани от софтуера за изкуствен интелект Gemini, засилвайки конкуренцията с Мета на бързоразвиващия се пазар на носими устройства с изкуствен интелект (ИИ), предават ДПА и БТА.

Компанията майка "Алфабет" обяви по време на годишната си конференция за разработчици „Гугъл Ай/Оу“ (Google I/O), че два модела очила с вградени камери и високоговорители ще бъдат пуснати в продажба по-късно тази година.

Устройствата са разработени в партньорство със Самсунг електроникс“  и марките за очила "Джентъл Монстър" и "Уорби Паркър".

Вградената камера предоставя визуална информация на асистента с ИИ, което позволява на потребителите да задават въпроси за това, което виждат около себе си. Според "Гугъл" системата може да извлича оценки за близки ресторанти, да обяснява необичайни облачни формации, да чете съобщения и да предоставя навигационни указания.

С този ход "Гугъл" влиза в по-пряка конкуренция с "Мета", която от няколко години се опитва да наложи умните очила като масов потребителски продукт. Устройствата на "Мета" се продават под марките "Рей-Бан" и "Оукли" чрез партньорство с производителя на очила "ЕсилорЛуксотика".

От "ЕсилорЛуксотика" съобщиха, че през миналата година са били продадени над 7 милиона умни очила на "Мета".

 

