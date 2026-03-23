Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш шеф на "Гугъл" оглави Би Би Си

Мат Бритин е бил и национален състезател по гребане на Великобритания

Днес, 09:12
Бившият изпълнителен директор на "Гугъл" и бивш национален състезател по гребане на Великобритания Мат Бритин е утвърден за нов генерален директор на Би Би Си, информира "Таймс", като цитира запознати източници с процеса. Според тях бордът на директорите е одобрил назначаването на Бритин на заседание в четвъртък, предава БНР.

Очаква се той да бъде обявен за 18-ия генерален директор на корпорацията тази седмица, след като бъдат завършени окончателните проверки.

57-годишният Мат Бритин ще замени Тим Дейви, който се оттегли, след като обяви оставката си миналата година заради скандала с подвеждащата редакция на реч на американския президент Доналд Тръмп в предаването "Панорама".

Бритин напусна поста си на президент на "Гугъл" за Европа, Близкия изток и Африка в края на 2024 г. Решението да се назначи технически ръководител без пряк опит в телевизионната журналистика бележи значителна промяна за Би Би Си, коментира "Таймс".

Името му предизвика изненада и учудване, когато се очерта като фаворит за поста през февруари.

Бритин е известен и като бивш гребец, участвал в традиционната гребна надпревара между Кеймбридж и Оксфорд за отбора на Кеймбридж. Участвал е и на олимпийските игри в Сеул 1988, а на световното първенство в Блед през 1989 г. печели бронзов медал като част от осморката на Обединеното кралство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Би Би Си, Гугъл

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?