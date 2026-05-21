Google променя драстично търсачката си

На 19 май 2026 г. по време на годишната си конференция за разработчици компанията Google обяви мащабно обновяване на своята търсачка.

Ключовата промяна е още по-дълбоката интеграция с изкуствения интелект.

Обичайните резултати от търсенето с десетки линкове към различни сайтове постепенно ще останат на заден план. На практика търсенето във вида, в който всички са свикнали през последните почти три десетилетия, ще прекрати съществуването си.

Google започна да трансформира своето търсене преди две години. Тогава компанията представи функцията AI Overview – кратки отговори, генерирани от ИИ въз основа на потребителското запитване, които се извеждат преди основните резултати от търсенето. През март 2025 г. Google представи новия режим AI Mode, който позволяваше да се общува с търсачката като с чатбот и да се задават уточняващи въпроси.

Вчера на конференцията Google I/O 2026 разработчиците обявиха, че са решили напълно да променят самото поле за търсене. Сега то представлява диалогов прозорец, който динамично се увеличава, напасвайки се към дълги и сложни заявки. И ако отговорът на изкуствения интелект е непълен, потребителят може да продължи кореспонденцията и да го помоли да уточни определени детайли.

Самите запитвания могат да бъдат не само текстови – вече е възможно да се използват изображения, видеоклипове и файлове, както и да се влачи информация в полето за търсене от други раздели на браузъра Chrome. Като пример на конференцията беше показано как търсачката търси подходяща рокля в определен ценови диапазон по две снимки и текстово запитване.

Втората новост са търсещите ИИ агенти, които могат да се използват директно през полето за търсене. Те ще работят постоянно, като непрекъснато ще анализират информацията по зададена тема и ще изпращат актуализации при необходимост. Ако например на ИИ агента се подадат точните параметри на апартамент, той ще сканира новите обяви за отдаване под наем и ще уведомява потребителя при появата на подходящи варианти. Като цяло чатботовете и ИИ агентите и досега умееха това, но като отделни системи, които не бяха свързани с търсачката.

Компанията ще подобри и разшири възможностите за автоматично резервиране чрез агенти (например на ресторанти) през полето за търсене. Система ще може да предостави актуална информация за конкретно запитване, включително данни за цените и наличността на свободни места, както и ще осигури линк за завършване на резервацията. В отделни случаи, например при търсене на козметични услуги, ИИ търсачката ще може да се свърже с компанията от името на потребителя.

Освен това разработчиците обявиха, че планират да внедрят директно в търсенето възможностите на Google Antigravity – собствена платформа за ИИ разработка, стартирала през есента на 2025 г. Това ще позволи получаването на отговори под формата на интерактивни визуализации, графики, таблици и дори отделни миниприложения, генерирани от изкуствения интелект.

Такива приложения ще бъдат подходящи за решаване на комплексни или дългосрочни задачи, като например планиране на събития. Търсачката ще може да генерира пълноценен панел за мониторинг, с чиято помощ потребителят ще вижда статуса на готовност по всяка от точките. Също така ще бъде възможно Google да бъде помолен да напише код за индивидуален фитнес тракер, в който да се вземат предвид всички необходими параметри. Освен това той ще може да предоставя актуална информация в реално време – например за времето – и да съставя интерактивни карти за бягане.

Основа за всички тези нововъведения ще стане новият ИИ модел Gemini 3.5 Flash, който също беше представен на конференцията. Той е ориентиран предимно към решаването на агентски задачи и, съдейки по данните на самия Google, значително превъзхожда предишните версии на Gemini в ключовите бенчмаркове.

Google вече започна да обновява търсенето си във всички региони, където е достъпен режимът AI Mode. Търсещите агенти ще станат достъпни през лятото на 2026 г., но първоначално само за платените абонати на Gemini. Разширените възможности за резервация за всички потребители – също от лятото – засега са обявени само за САЩ.