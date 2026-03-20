Google въвежда 24-часово изчакване за приложения от външни източници

Целта е да се намали рискът от инсталиране на злонамерен софтуер

Днес, 11:56
Google се готви да направи сериозна промяна в начина, по който Android допуска инсталирането на приложения от външни източници, и тази стъпка вече предизвиква разнопосочни реакции, предава дир.бг. Компанията няма да забранява напълно т.нар. sideloading, но ще го направи значително по-труден и по-бавен процес.

Ако потребителят иска да инсталира приложение от непроверен разработчик, ще трябва да премине през поредица от допълнителни действия, включително активиране на режима за разработчици, потвърждение, че действа по собствена воля, рестарт на устройството и задължително 24-часово изчакване.

Идеята на Google е ясна — да намали риска от инсталиране на злонамерен софтуер, особено в ситуации, в които потребителят е подведен, притиснат или манипулиран да даде достъп на приложение с опасни права.

След рестартирането на смартфона ще се изисква ново удостоверяване на самоличността чрез биометрични данни или ПИН код, а чак след това ще бъде позволено продължаване към инсталацията. Дори тогава Android ще предупреждава, че приложението идва от непроверен разработчик, но финалното решение все пак ще остане в ръцете на потребителя.

Според Google тази възможност трябва да остане налична основно за по-

напреднали потребители, които напълно осъзнават рисковете. Компанията на практика изпраща послание, че отвореността на Android няма да бъде премахната, но вече няма да бъде толкова лесно всеки да инсталира каквото пожелае с няколко докосвания на екрана. Именно това обаче тревожи част от активистите и защитниците на по-отворената екосистема, според които подобни мерки постепенно ограничават една от ключовите разлики между Android и iPhone.

Паралелно с това Google ускорява и процеса по задължителна верификация на разработчиците. Всеки, който иска да запази присъствието си в официалния магазин за приложения, ще трябва да предостави повече информация за себе си и да я потвърди документално.

Google, Android

Още новини по темата

Google премахна търсачката за здравни съвети
16 Март 2026

Google вкарва още повече ИИ в Gmail-пощата
09 Яну. 2026

Gmail с революционна промяна
27 Дек. 2025

Google разкри най-търсените теми за 2025 година
26 Дек. 2025

Армията на Израел забрани Android за командирите си
01 Дек. 2025

"Гугъл" инвестира 6,8 млрд. долара във Великобритания

16 Септ. 2025

Съдът оставя Chrome на Google
03 Септ. 2025

Американският AI стартъп Perplexity предлага 34,5 млрд.долара за Chrome
13 Авг. 2025

Google бе осъден за над $ 314 млн. за злоупотреба с данни
02 Юли 2025

Американските власти поискаха Google да продаде Chrome
22 Апр. 2025

Австралия наложи данък "новини" на Meta и Google
16 Дек. 2024

Правителството на САЩ съди Google заради Chrome
21 Ноем. 2024

Чатботът Gemini помоли потребител "просто да умре"
15 Ноем. 2024

Google може да бъде разделен на малки фирми

09 Окт. 2024

