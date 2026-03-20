Google въвежда 24-часово изчакване за приложения от външни източници

Google се готви да направи сериозна промяна в начина, по който Android допуска инсталирането на приложения от външни източници, и тази стъпка вече предизвиква разнопосочни реакции, предава дир.бг. Компанията няма да забранява напълно т.нар. sideloading, но ще го направи значително по-труден и по-бавен процес.

Ако потребителят иска да инсталира приложение от непроверен разработчик, ще трябва да премине през поредица от допълнителни действия, включително активиране на режима за разработчици, потвърждение, че действа по собствена воля, рестарт на устройството и задължително 24-часово изчакване.

Идеята на Google е ясна — да намали риска от инсталиране на злонамерен софтуер, особено в ситуации, в които потребителят е подведен, притиснат или манипулиран да даде достъп на приложение с опасни права.

След рестартирането на смартфона ще се изисква ново удостоверяване на самоличността чрез биометрични данни или ПИН код, а чак след това ще бъде позволено продължаване към инсталацията. Дори тогава Android ще предупреждава, че приложението идва от непроверен разработчик, но финалното решение все пак ще остане в ръцете на потребителя.

Според Google тази възможност трябва да остане налична основно за по-

напреднали потребители, които напълно осъзнават рисковете. Компанията на практика изпраща послание, че отвореността на Android няма да бъде премахната, но вече няма да бъде толкова лесно всеки да инсталира каквото пожелае с няколко докосвания на екрана. Именно това обаче тревожи част от активистите и защитниците на по-отворената екосистема, според които подобни мерки постепенно ограничават една от ключовите разлики между Android и iPhone.

Паралелно с това Google ускорява и процеса по задължителна верификация на разработчиците. Всеки, който иска да запази присъствието си в официалния магазин за приложения, ще трябва да предостави повече информация за себе си и да я потвърди документално.