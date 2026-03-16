Google премахна търсачката за здравни съвети

Google премахна новата функция за търсене с изкуствен интелект, която предоставяше на потребителите здравни съвети, събрани от аматьори по целия свят.

При пускането на „Какво предлагат хората“ (What Prople Suggest) технологичната компания заяви, че тази функция показва „потенциала на изкуствения интелект да предава здравните резултати по целия свят“. Но впоследствие търсачката тихомълком е премахната, пише "Гардиън", пред който говорител на Google е потвърдил за свалянето.

"Ходът идва като част от „по-широко опростяване“ на страницата за търсене и няма нищо общо с качеството или безопасността на новата функция. Тази функция беше отхвърлена преди месеци като част от по-широко опростяване на страницата с резултати от търсенето, която споделихме публично“, е добавил говорителят.

На въпрос на "Гардиън" къде новината е „споделена публично“, говорителят е посочил публикация в блог от ноември 2025 г., написана от Джон Мюлер, защитник на търсенето в Google Switzerland. В публикацията обаче не се споменава „Какво предлагат хората“.

На въпроса дали безопасността е била фактор в решението за премахване, говорителят отговаря: „Това няма нищо общо с качеството или безопасността на функцията и ние продължаваме да помагаме на хората да намират надеждна здравна информация от различни източници, включително форуми с гледни точки от първо лице, които хората намират за изключително полезни.“

Разкритието за свалянето на "Какво предлагат хората" идва в момент, когато компанията е изправена пред нарастващи призиви за контрол върху използването на изкуствен интелект за предоставяне на здравна информация и съвети на милиони потребители.

През януари разследване на Guardian установи, че хората са изложени на риск от невярна и подвеждаща здравна информация в Google AI Overviews. Генерираните от изкуствен интелект обобщения се показват на 2 млрд. души месечно и се появяват над традиционните резултати от търсенето в най-посещавания уебсайт в света.

Първоначално Google твърдеше, че обзорите на ИИ препращат към реномирани източници и препоръчват търсене на експертен съвет. Кратко след това компанията премахна тези обзори за някои, но не за всички медицински запитвания в търсачката.

През март 2025 г. на събитие в Ню Йорк Google заяви, че планира да разшири медицинските обобщения на изкуствения интелект в търсенето. И разкри, че добавя нова функция „Какво предлагат хората“, която има за цел да предостави на потребителите информация от хора с подобен медицински опит. В същия ден Карън ДеСалво, тогавашен главен здравен директор на Google, написа публикация в блога си, в която очерта защо компанията стартира новата функция и как тя ще помогне на потребителите.

„Докато хората търсят надеждна медицинска информация от експерти, те също така ще ценят да чуят мнението и на други, които имат подобен опит - написа ДеСалво. - Ето защо правим намирането на този тип информация в търсачката още по-лесно с нова функция, наречена „Какво предлагат хората“. Използвайки ИИ, ние можем да организираме различни гледни точки от онлайн дискусиите в лесни за разбиране теми, помагайки ви бързо да разберете какво казват хората. Например, човек, страдащ от артрит, може да иска да знае как други с това състояние спортуват."