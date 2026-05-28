Служител на "Гугъл" е изкарвал милиони от залози чрез вътрешни данни

С фирмена информация е печелил от заложната платформа "Полимаркет"

Днес, 10:15
Обвиняемият Микеле Спаньоло е работил за "Гугъл" повече от 12 години като инженер, специализиран в информационната сигурност.
Обвиняемият Микеле Спаньоло е работил за "Гугъл" повече от 12 години като инженер, специализиран в информационната сигурност.

Служител на "Гугъл" е арестуван за предполагаемо използване на фирмена информация, за да прави доходоносни залози в платформата за прогнози "Полимаркет", предава BBC.

Обвиняемият Микеле Спаньоло е италиански гражданин, който живее в Швейцария. Той е бил арестуван в сряда и изправен пред федерален съдия в Ню Йорк. Спаньоло е използвал информация, до която е имал достъп чрез работата си в "Гугъл",  за да прави залози, които са му донесли печалби от $1,2 млн. 

Въпросната информация е маркетингов материал, достъпен "с помощта на инструмент, свободен за всички служители, но използването на такава поверителна информация за правене на залози е сериозно нарушение“, заяви говорител на "Гугъл". Според говорител на "Полимаркет" "търговията с блокчейн е прозрачна, проследима и злонамерените лица оставят следи". Криптовалута е единственият начин за търговия в "Полимаркет".

Спаньоло е освободен срещу гаранция от $2,25 млн.. Той е търгувал в "Полимаркет" под псевдонима AlphaRaccoon и залозите му са били правени с криптовалута от няколко сметки. ФБР заяви, че е свързало сметките му, като е открило една, която е била отворена с италианската лична карта на обвиняемия.

Спаньоло е работил за "Гугъл" повече от 12 години като инженер, специализиран в информационната сигурност. Той е започнал да използва "Полимаркет" през 2024 г. и между октомври и декември миналата година, като е направил залози на стойност $2,7 млн., като е успял да реализира печалба от над $1 млн. чрез вътрешна информация.

В съдебните документи се посочва, че най-доходоносните печалби на Спаньоло са от залагания за най-търсения човек в "Гугъл" за 2025 г. Той е направил залози срещу имена като Бианка Ченсори и президента Доналд Тръмп и е избрал певеца D4vd за най-търсено име, когато платформата за залози е имала коефициент за този резултат близо до нула. Когато Спаньоло е направил този залог през ноември, вече е знаел, че D4vd е станал най-търсеният човек в "Гугъл". D4vd в момента е в затвора за предполагаемо убийство на тийнейджърка.

