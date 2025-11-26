Звездната слава съкращава с 4,6 години живота на музикантите

Звездната слава може да съкрати живота на музиканта с 4,6 години – колкото и спорадичното пушене на цигари, сочи ново изследване, публикувано в Journal of Epidemiology & Community Health, сравняващо данни на известни певци с тези на по-малко популярни артисти.

Че турнетата, изпълненията пред публика и рокендрол начинът на живот намаляват продължителността на престоя на музикантите на този свят е установявано и по-рано. Новият анализ обаче за пръв път показва пряка връзка между славата и смъртността, посочва Би Би Си. Учени от университета Витен Хердеке, базиран в град Витен, Германия, са изследвали данни на 648 певци, половината от които са били определени като известни, а другата половина – като по-малко известни. Те са били както солови изпълнители, така и водещи вокалисти и беквокалисти на група.

Прочутите звезди са избрани измежду Топ 2000 изпълнители на всички времена според класацията на уебсайта Acclaimed Music. „Бийтълс“, Боб Дилън, „Ролинг Стоунс“, Дейвид Боуи и Брус Спрингстийн са първите пет най-разпознаваеми имена според сайта. Изследователите са съпоставили всеки известен певец с по-малко известен, групирани по двойки въз основа на характеристики като пол, националност и музикален жанр. Така те установяват, че прочутите певци живеят средно до 75 години, а по-малко известните – до 79.

„Повишеният риск от смъртност, свързан със славата, е сравним с други добре познати рискове за здравето, като например случайното пушене“, пишат авторите на изследването. Като изолира славата като рисков фактор, проучването показва, че постигането на звезден статус може да бъде „повратна точка“ за пораждане на по-големи здравословни проблеми. Освен това соловите изпълнители са застрашени от по-висок риск от смъртност в сравнение с певците, които биха могли да се обърнат към членовете на групата за „емоционална и практическа подкрепа“.

Загубата на личен живот, интензивният обществен контрол и напрежението при живите изпълнения вероятно също са допринасящи фактори, макар това да не е категорично потвърдено. „Да бъдеш известен е важен фактор, влияещ върху дълголетието, и подчертава необходимостта от целенасочени действия за смекчаване на вредните му ефекти върху дълголетието“, заявяват авторите на проучването, което обаче не е балансирано по пол: в него са включени 83,5% мъже и 16,5% жени.

Стилът на живот на някои музикални звезди, характеризиран като „Живей бързо, умри млад“, е бил във фокуса на предишни изследвания върху рисковете от смърт, свързани със славата, включително по-големите възможности за злоупотреба с наркотици и алкохол. Проучване, проведено в САЩ през 2007 г., е установило, че попзвездите, преживяващи слава до 25-годишна възраст, са два до три пъти по-склонни да изпитат риск от смъртност в сравнение с общото население. В попкултурата често се споменава мистичният „Клуб 27“, включващ рокзвезди, починали на 27-годишна възраст, включително Ейми Уайнхаус, Джими Хендрикс, Джанис Джоплин, Джим Морисън, Кърт Кобейн и Брайън Джоунс.

През 2011 г. изследване, публикувано в British Medical Journal, заключава, че няма повишен риск от смърт за известните музиканти точно на конкретната възраст 27 години, като вместо това се казва, че младите рокзвезди са като цяло в повишен риск през 20-те и 30-те си години. През последните години феновете бяха съкрушени от кончината на млади популярни изпълнители като рапъра Мак Милър (26), DJ Avicii (28) и Лиъм Пейн от One Direction (31).