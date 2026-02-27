Netflix се отказа да купи Warner Bros.

"Нетфликс" се оттегли от наддаването за придобиването на (Warner Bros. Discovery, като по този начин разчисти пътя на конкурента в наддаването Paramount Skydance да финализира сделка за 111 млрд. долара, предаде Ройтерс. Светът вече близо три месеца следи със затаен дъх сделката за придобиване на една от класическите и най-стари марки в киното, която освен 102-годишното филмово студио включва и стрийминг платформата HBO и новинарския гигант Си Ен Ен. Потенциална сделка би променила драстично пейзажа в Холивуд, като предостави на купувача едно от най-желаните студия във филмовата индустрия и обширен каталог с продукции, включително "Игра на тронове", "Хари Потър" и DC Comics.

Netflix шокира индустрията на 5 декември, като обяви, че е сключила споразумение за закупуване на филмовото и телевизионното студио за близо 83 милиарда долара. Това представляваше най-голямата сделка за поглъщане в развлекателната индустрия изобщо. "Винаги сме били дисциплинирани и при цената, необходима, за да се изравним с последната оферта на "Парамаунт", сделката вече не е финансово привлекателна“, посочиха от Netflix в изявление. Лидерът в стрийминг индустрията заяви, че макар да е убеден, че неговата оферта би получила регулаторно одобрение и би създала стойност за акционерите, не желае да продължи да наддава. Той добави, че ще продължи да инвестира в основния си бизнес, включително около 20 млрд. долара тази година във филми, сериали и други развлекателни продукции.

Офертата на стрийминг гиганта бе последвана от контраоферти на "Парамаунт", които поддържаха процеса на наддаване отворен и непрестанно вдигаха мизата, макар първоначално Warner Bros. Discovery да ги отхвърляше. Допреди седмица се твърдеше, че е предпочетена офертата на "Нетфликс" за 27,75 долара на акция или 82,7 милиарда долара. Компанията подобри условията си след първоначални откази, включително чрез лични гаранции за 45,7 млрд. долара в капитал от тръст, създаден от Лари Елисън – шеф на IT гиганта Oracle и баща на Дейвид Елисън, изпълнителният директор на Paramount Skydance. Двамата са известни като изключително приближени до Тръмп и основни спонсори на втората му кандидат-президентска кампания.

Късно снощи в българско време Бордът на директорите на "Уорнър" прие, че последната оферта на "Парамаунт" от 31 долара на акция е по-изгодна. Главният изпълнителен директор на компанията Дейвид Заслав заяви, че споразумението за сливане ще създаде значителна стойност за акционерите и подчерта потенциала на обединената компания. Офертата на "Парамаунт" включва и кабелните телевизионни мрежи на Warner Bros. като CNN и TNT, но купувачът смята, че те са почти без стойност и това създава опасения за бъдещето на една от големите информационни медии.

Политически и регулаторен борби

Борбата за придобиването привлече внимание както в Холивуд, така и във Вашингтон. Тед Сарандос от "Нетфликс" и Дейвид Елисън от "Парамаунт" пристигнаха в столицата на САЩ, за да се срещнат със законодатели. Съдебната комисия на Сената насрочи изслушване за 4 март, за да разгледа отново продажбата на "Уорнър". Сенаторката от Масачузетс Елизабет Уорън заяви, че сделката представлява "антитръстова катастрофа", която може да доведе до по-високи цени и по-малък избор за потребителите.

Подобна невиждана концентрация в развлекателната индустрия е логично да бъде отхвърлена като нарушение на антитръстовото законодателство, но "Парамаунт" на Дейвид Елисън смята, че има по-ясен път за одобрение от американските регулаторни органи заради близките си връзки с администрацията на Тръмп. За да успокои инвеститорите, компанията предложи да покрие таксата от 2,8 милиарда долара, която Warner Bros. би дължала на Netflix, ако сделката се провали, както и да плати около 7 милиарда долара обезщетение при потенциален отказ от регулаторно одобрение. Компанията съобщи, че разполага с 57,5 млрд. долара дългово финансиране, осигурено от "Банк ъв Америка", "Ситигруп" и "Аполо Глобъл Мениджмънт".