Русия се ядоса на Звягинцев, че представя Франция за "Оскар"

Русия обяви световноизвестния режисьор Андрей Звягинцев за "чуждестранен агент", след като бе съобщено, че новият му филм "Минотавър" ще представя Франция в предстоящите през март догодина 99-и награди "Оскар".

Като мотив за решението Министерството на правосъдието на РФ посочва, че Звягинцев е участвал в създаването на материали за чуждестранни агенти и организации, чиято дейност е обявена за нежелана в Русия. Тези материали са били предназначени за неограничен кръг от хора. Ведомството съобщи още, че режисьорът "е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика", както и че "е взаимодействал с чуждестранни агенти и живее извън границите на Руската федерация", пише ТАСС.

Андрей Звягинцев емигрира във Франция след инвазията на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Преди това той се лекуваше в Германия от тежък ковид, заради който дълго време бе в изкуствена кома.

През май т.г. новият филм на режисьора - политическият трилър „Минотавър“, спечели Голямата награда (Гран при) на кинофестивала в Кан. Преди два дни Франция номинира лентата за свой национален представител на предстоящите награди "Оскар" в категорията "Най-добър международен филм". "Минотавър" е копродукция между Франция, Латвия и Германия, като е заснет основно в Рига.

Звягинцев прие наградата в Кан с антивоенна реч срещу Путин: "Милиони хора от двете страни на линията на съприкосновение в момента мечтаят само за едно: най-накрая да спрат безбройните убийства на хора. И единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, господин президент на Руската федерация. Спрете вече това клане. Целият свят чака това", каза Звягинцев. Залата посрещна думите му с аплодисменти. В Русия медиите отказаха да съобщят за високото отличие, с каквото преди Звягинцев е удостояван само Никита Михалков

Андрей Звягинцев е роден през 1964 г. в Новосибирск, а всичките си досегашни филми е създал в Русия, макар и много от тях да са критични към властта и руския начин на живот. Той е носител на "Златен лъв" във Венеция за "Завръщане", на номинации "Оскар" за "Левиатан" и "Нелюбов", както и на "Златен глобус" за "Левиатан".

От 2007 г. насам, когато се състезава "12" на Никита Михалков, единствените руски филми, печелили номинации "Оскар", са "Левиатан" (2014) и "Нелюбов" (2017) на Звягинцев. 80-годишният Михалков е председател на Съюза на руските кинодейци от 1998 г. насам и близък до Путин. Още преди години той заяви в интервю, че филмите на Андрей Звягинцев "не са изкуство".