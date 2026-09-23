Започна раздор за наследството на Доли Партън

БГНЕС Раздорите за наследството започнаха няма и месец след смъртта на известната с щедростта и филантропията си певица.

Представители на наследството на Доли Партън обвиниха племенника ѝ Брайън Сийвър, че ги е заплашвал с насилие и че иска да унищожи бизнес империята на леля си. Те са подали жалба в съда в Нашвил, като искат от съдия да забрани на Сийвър достъп до служителите и бизнес дейностите. Това са първите признаци на раздор във внимателно управлявания процес по наследяване на една от най-обичаните личности в шоубизнеса, отбелязва Асошиейтед прес. Те започнаха по-малко от месец след кончината на известната с щедростта и филантропията си певица.

Брайън Сийвър притежава компания, осигурявала охраната на Партън, и беше лично избран от звездата да обяви кончината ѝ от рак миналия месец. Той не е отговорил на запитване по казуса, отправено от Асошиейтед прес.

В молбата за временна ограничителна заповед, подадена от She’s Alive – юридическото лице, което управлява и защитава професионалното имущество и бизнеса на Партън, се твърди, че Сийвър им е изпращал все по-заплашителни съобщения през последните няколко седмици. She’s Alive се ръководи от Дани Нозел, дългогодишен мениджър на Партън.

Миналата седмица She’s Alive прекрати договора със Сийвър и неговата Squadron Augmented Protection Services под предлог, че "тероризиращото му поведение е направило по-нататъшното им ангажиране неприемливо", сочат съдебните документи. Те представят поредица от текстови съобщения и имейли, за които се твърди, че са били изпратени от племенника и започват точно преди смъртта на Партън. Той отправя заплахи да унищожи марката, а след кончината на звездата описва как се наслаждава на новопридобитата си слава и нарича себе си "международен търговец на оръжие". В документите пише още, че компанията е била принудена да наеме частна охрана за своите служители, включително и в домовете им.

Според жалбата Сийвър също така твърди, че е работил за частни военни подизпълнители в чужбина по време на войната в Ирак и е използвал този опит като част от своите заплахи, отбелязва Асошиейтед прес.

Ограничителната заповед има за цел да попречи на племенника на Доли Партън да разговаря със служители, адвокати и бизнес партньори на She’s Alive или да се намира на разстояние по-малко от 305 метра от тях. От компанията настояват тя да го възпрепятства и да се намесва в бизнес отношенията на компанията.

Певицата и композиторка на хитовете Jolene, Coat of Many Colors и I Will Always Love You почина на 26 август на 80-годишна възраст. Нейните песни са реализирали общо над 100 милиона продажби по целия свят и над 1 милиард онлайн стрийминга, припомня АП.